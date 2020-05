Google brengt Sodar uit: handige AR-tool om afstand te houden

Google heeft een nieuwe tool uitgebracht die je direct kunt gebruiken in de browser op je smartphone. Met Sodar kun je gemakkelijk zien welke afstand je aan moet houden vanwege de coronamaatregelen.

Google Sodar

Google Sodar is een nieuwe tool die ontwikkeld is door de Experiments-afdeling van Google. Het is geen aparte applicatie, maar een tool die je kunt gebruiken via de webbrowser op je smartphone, zoals Google Chrome. De tool maakt gebruik van Augmented Reality (AR) en laat je precies zien hoeveel afstand je moet houden.

In de verschillende landen worden andere afstanden aangehouden. Zo hanteren sommige landen 1 meter afstand en anderen weer 2 meter. Bij ons in Nederland is het 1,5 meter. Google Sodar houdt twee meter aan en dus zit je met deze tool altijd op safe.

De Google Sodar tool kun je gebruiken via deze link. Je moet eenmalig de toepassing toestemming geven tot de camera. Overigens lijkt de tool niet op elk toestel even goed en dient het toestel in ieder geval ondersteuning te bieden voor AR.