Google Play Services update brengt API voor Covid-19 app: zo werkt het

Het coronavirus houdt ons allemaal in haar greep. Apple en Google hebben voor het (digitale) contactonderzoek gezamenlijk een API gemaakt, waarmee app-ontwikkelaars aan de slag kunnen. De nieuwe API is terug te vinden in de nieuwste versie van Google Play Services.

API voor coronavirus-app

Diverse overheden, waaronder de Nederlandse overheid, werkt aan een applicatie waarmee contactonderzoek gedaan kan worden. Hiervoor kan het handig zijn als verschillende platformen met elkaar samenwerken, zoals Apple iOS en Google Android. Beide partijen hebben kort geleden de API beschikbaar gesteld, en de eerste voorbereidingen zijn er. In de nieuwste versie van Google Play Services is de API voor Covid-19 te vinden.

Deze API doet op zichzelf niet zoveel, omdat het een applicatie nodig heeft die er gebruik van maakt. Zo kunnen apps ‘blootstellingsmeldingen’ gebruiken, die je in of uit kunt schakelen. Wanneer blijkt dat je het coronavirus hebt, kun je die informatie delen via de app. Daarmee kunnen mensen met wie je contact hebt gehad waarschuwen. Daarbij werkt dat ook omgekeerd, en krijg je zelf een seintje als je in de buurt bent geweest van iemand waarbij diegene positief is getest op het virus.

Werking van blootstellingsmeldingen

Google heeft de volgende uitleg over hoe de blootstellingsmeldingen werken;

“Als u blootstellingsmeldingen inschakelt in een app van de volksgezondheidsinstantie in uw regio, deelt uw telefoon willekeurige ID’s met andere telefoons in de buurt waarop het systeem voor blootstellingsmeldingen ook is ingeschakeld. Gedurende de dag wisselen uw telefoon en de telefoons om u heen willekeurige ID’s uit. Als uw telefoon een willekeurige ID van een ander apparaat detecteert, wordt de ID geregistreerd en opgeslagen. Als iemand meldt COVID-19 te hebben en de ID van deze persoon is opgeslagen op uw telefoon, informeert de app u over de volgende stappen die u moet nemen.”

Privacy

Google laat verder weten hoe het omgaat met de privacy. Zo is het allereerst mogelijk om zelf te bepalen of en wanneer je je gegevens deelt.

Het vergelijkingsproces van de ID’s voor blootstellingsmeldingen vindt plaats op uw apparaat zelf. Dit betekent dat alleen u en uw app weten of u meldt dat u COVID-19 heeft, of dat u bent blootgesteld aan iemand die heeft gemeld COVID-19 te hebben. Uw identiteit wordt nooit gedeeld met andere gebruikers, Apple of Google.

Als u een app van een volksgezondheidsinstantie downloadt, kunt u zich aanmelden voor het gebruik van blootstellingsmeldingen.

Als u COVID-19 heeft, kunt u ervoor kiezen uw willekeurige ID’s te delen met de app.

De willekeurige ID van uw telefoon wordt elke tien tot twintig minuten gewijzigd om tracking te helpen voorkomen.

Uw telefoon slaat alleen willekeurige ID’s van de afgelopen veertien dagen op.

De app van de volksgezondheidsinstantie mag de locatie van uw telefoon niet gebruiken en uw locatie niet op de achtergrond bijhouden.

Alleen officiële apps van volksgezondheidsinstanties kunnen het systeem gebruiken.

Op dit moment is er in Nederland nog geen app beschikbaar die gebruik maakt van deze API. Wel wordt er volgens de Nederlandse overheid aan een dergelijke toepassing gewerkt. App-ontwikkelaars kunnen in ieder geval met de nieuwe tool aan de slag.