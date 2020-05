Google gaat Digital Wellbeing uitbreiden met slaapanalyse

Digital Wellbeing is een handige tool waarmee je je smartphonegebruik in de gaten kunt houden. De functionaliteit is in de afgelopen tijd al met regelmaat uitgebreid. Binnenkort wordt het mogelijk om je slaap bij te houden met deze handige tool in Android.

Digital Wellbeing met slaapanalyse

Het doorspitten van een nieuwe versie van een app kan soms resulteren in de ontdekking van nieuwe functies. Collega’s van 9to5 hebben ontdekt dat Google werkt aan een nieuwe functie voor Digital Wellbeing. In de broncode zijn aanwijzingen gevonden voor de mogelijkheid tot het bijhouden van je slaap. Via de sensoren van een smartphone zal het slaapgedrag van de gebruiker bijgehouden kunnen worden. Daarbij is het goed mogelijk dat er ook geluisterd wordt naar de geluiden in de nacht, zoals Sleep As Android doet.

Eerder werd door Google de Bedtijdmodus al uitgerold, waarbij je bepaalde functionaliteiten van je smartphone kunt beperken als je richting bed gaat, of al in bed ligt. Dit kan hier een mooie aanvulling op zijn. Digital Wellbeing zal ook samenwerken met de Google Klok-app, de wekker-app van het bedrijf. De welzijnstool van Google zal ook naar de lichtintensiteit kijken in de kamer, omdat het toegang zal vragen tot de lichtdetectie. Er zal ook getoond worden hoeveel tijd je de nacht hebt doorgebracht met en zonder je telefoon.

Het is niet bekend wanneer Google de nieuwe functionaliteit toevoegt aan Digital Wellbeing.