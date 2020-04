Digital Wellbeing krijgt bedtijd-modus en handige feature

Digital Wellbeing is een handige tool in Android welke inzicht geeft in het smartphonegebruik. Daarbij zorgen verschillende functies ervoor dat je bewuster met je smartphone omgaat. De nieuwe bedtijd-modus moet daar ook bij helpen.

Bedtijd-modus in Digital Wellbeing

Google treft voorbereidingen voor een aantal veranderingen in Digital Wellbeing. Dit wordt duidelijk uit de nieuwste beta-versie die vanaf nu verspreid wordt. De functie Wind Down wordt voortaan bedtijd-modus genoemd. Met deze optie wordt op eigen gekozen tijden de niet-storen functie geactiveerd en kan het scherm zwart-wit gemaakt worden. Dit moet er volgens Google toe leiden dat je eerder geneigd bent om je telefoon (als je in bed ligt) aan de kant te leggen.

Een nieuwe optie in Digital Wellbeing is dat je de bedtijd-modus ook kunt activeren als de telefoon aan de oplader ligt tussen eigen gekozen tijdstippen. Deze optie werkt zowel met bedrade als draadloze opladers. Tevens heeft Google de meldingen die horen bij de bedtijd-modus voorzien van nieuwe icoontjes.

De nieuwe aanpassingen worden als eerst doorgevoerd in de nieuwste beta-versie. In een later stadium zullen ze via de Google Play Store als definitieve update doorgevoerd worden.