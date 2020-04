Google en Apple gaan samenwerken voor ‘corona-tracker’ in smartphones

Opvallend nieuws uit de techwereld. Google en Apple gaan samenwerken aan een nieuwe technologie waarmee de verspreiding van het coronavirus in kaart gebracht kan worden.

Corona-tracker door Google en Apple

Google en Apple zijn normaal twee rivalen van elkaar, maar ze slaan nu de handen ineen. De concurrenten gaan een corona-tracker inbouwen in hun besturingssysteem. Met deze tracker kunnen overheden in kaart brengen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest, zo meldt de NOS. Op de server van de overheid wordt zo weinig mogelijk informatie opgeslagen. Zowel Apple als Google benadrukken dat beveiliging en privacy belangrijke aandachtspunten zijn.

De zogenaamde corona-tracker moet op zowel Android-toestellen als iOS-devices op eenzelfde manier werken. Als eerst zal er voor overheden en gezondheidsautoriteiten een optie aangeboden worden om apps voor een dergelijk contactonderzoek uit te brengen. De tweede stap ius het volledig implementeren van het contactonderzoek. Het zou alleen werken als gebruikers de optie zelf inschakelen.

Van de week gaf het kabinet een persconferentie. Daar werd duidelijk dat onderzocht wordt of er een app uitgebracht kan worden, waarmee de verspreiding van het coronavirus in kaart gebracht kan worden. De techniek van Google en Apple kunnen daar goed aan bijdragen.