Overheid werkt aan apps voor signaleren coronabesmetting

Tijdens de persconferentie heeft minister Hugo de Jonge meer informatie gegeven over hoe ze de strijd aan willen gaan tegen het coronavirus. Het uitbrengen van twee apps maakt deel uit van dit plan.

Apps voor signaleren besmetting

Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep. Tijdens de persconferentie vanavond heeft het kabinet meer verteld over hoe het de besmettingen van het coronavirus in kaart wil brengen. In verschillende landen wordt een dergelijke app al gebruikt voor het signaleren van besmettingen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De komende dagen en weken wordt het plan tot het uitbrengen van twee apps uitgewerkt. De ene app zorgt ervoor dat er een seintje gegeven wordt aan anderen, met wie je in contact bent geweest, als je positief getest bent op het coronavirus. Dit zal werken via bijvoorbeeld Bluetooth. De tweede app helpt je met het in de gaten houden van symptomen en het in contact staan met een arts.

De twee apps moeten deel uitmaken van het testbeleid. Volgens de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, willen we alleen de allerbeste apps, waardoor er ook gekeken wordt naar de apps in andere landen. Overigens werd meermaals met klem benadrukt dat de apps er alleen komen als de privacy volledig gewaarborgd kan blijven.

Apps in het buitenland kijken bijvoorbeeld naar de afstand tussen anderen en hoelang deze periode was, wanneer je besmet bent geraakt. Het uitbrengen van een app is een suggestie van het OMT (Outbreak Management Team), als uitbreiding op het contactonderzoek van de GGD. De kans dat de apps er komen is groot, maar wanneer deze er komen en welke namen deze krijgen is niet bekend.