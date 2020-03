Je smartphone schoonmaken en houden: zo doe je dat

Laten we er niet omheen draaien, je smartphone of tablet kunnen vies worden. Misschien niet per se zichtbaar vies maar op je scherm en behuizing laat je ongemerkt toch bacteriën achter. We geven je een aantal praktische tips om je smartphone of tablet schoon te maken en te houden!

Schone smartphone of tablet

Ongemerkt kan je telefoon of tablet een bron zijn van bacteriën. Er zijn studies die schrijven dat smartphones meer bacteriën bevatten dan een wc-bril, al zijn er ook onderzoekers die dat weerspreken. Toch is hygiene van je smartphone wel degelijk van belang als er in jouw omgeving iemand ziek is of aan de diarree is. Het kan zijn dat omgevingsbacteriën, door bijvoorbeeld het vastpakken van een handgreep op je telefoon of tablet terecht komen.

Met het huidige coronavirus kan het verstandig zijn om de telefoon een extra poetsbeurt te geven. Een studie naar het coronavirus in het New England Journal of Medicine staat geschreven dat het virus tot wel negen dagen kan overleven op bepaalde oppervlakten. Volgens experts hoeven we niet meteen bang te worden voor onze mobiele apparaten. Het is belangrijker om je handen 20 seconden te wassen en niet aan je gezicht te zitten.

Het schoonmaken

Het schoonmaken van je smartphone of tablet doe je het liefste met een desinfecterend middel dat voor 70% op isopropyl of ethanol alcohol is gebaseerd. Een paar druppels is al genoeg, we willen niet dat de beschermingslaag over je smartphone of tablet wordt aangetast.

Gebruik NOOIT een bleekmiddel. Wrijf met een zachte microvezeldoek het op alcohol gebaseerde middel over de voor en achterkant van je toestel. Dompel je toestel niet onder in een dergelijk middel. Gebruik ook geen harde of ruwe doeken, sponzen of papieren doekjes.

Heb je geen op alcohol gebaseerd middel dan kan je ook een klein beetje zeep met water gebruiken. Gebruik je een beetje zeep met water, zorg er dan voor dat je telefoon niet te nat wordt. Breng het eerst aan op een microvezeldoek en niet direct op je telefoon of tablet.

Vergeet ook je hoesje niet schoon te maken als je deze gebruikt. Hiervoor gelden dezelfde instructies.

In het kort:

Gebruik een middel dat voor 70% uit isopropyl of alcohol bestaat, niet teveel gebruiken! Of een beetje water en zeep. GEEN bleekmiddel. Breng het middel aan op een microvezeldoek niet op je apparaat. Gebruik geen ruwe sponzen of papieren doekjes. Wrijf voorzichtig over het toestel aan voor en achterkant. Laat even drogen. Vergeet je hoesje niet!

Schoon en nu?

Nu dat je smartphone of tablet helemaal schoon is wil je dat natuurlijk ook zo houden. Belangrijk is daarom om zelf ook altijd je handen te wassen. Door zelf schone handen te hebben geef je bacteriën ook geen kans op je toestel.

Gebruik je smartphone of tablet het liefste niet op de WC en pas na het handen wassen. Houd je smartphone bij jezelf en geef hem niet uit handen, behandel het als een persoonlijk item. Gebruik je smartphone niet terwijl je aan het eten bent, pas na het handen wassen mag je weer op je telefoon kijken. Maak gebruik van een hoesje, deze kan je makkelijker schoonmaken en omwisselen voor een schoon exemplaar.