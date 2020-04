Corona-check app Luscci van OLVG nu voor iedereen

Het OLVG heeft een nieuwe applicatie uitgebracht die nu door iedereen in Nederland gebruikt kan worden. Met de Luscci app kun je een corona-check doen.

Corona check app

De corona-check app van het OLVG in Amsterdam is vanaf nu door iedereen te gebruiken. In de afgelopen tijd werd de app al beschikbaar gesteld voor verschillende regio’s in Nederland. Met de applicatie moet het mogelijk worden om te controleren of je het coronavirus hebt, of wellicht hebt gehad. Dit vertelt de app aan de hand van bepaalde informatie.

In de Luscci app van het OLVG hou je verschillende informatie bij over jezelf. Het gaat hierbij om de temperatuur, of je verkouden bent, of je hoest en of je kortademig bent. In de app houd je dus je lichaamswaarden en symptomen bij.

Wanneer de gegevens boven een bepaalde waarde komen, wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen om meer informatie te krijgen en te delen. Degenen die contact opneemt is bijvoorbeeld een huisarts, specialist of andere leden van een medisch team verspreid over Nederland. De Corona Check app kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.