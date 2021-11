Google Maps breidt haar handige mogelijkheden uit: deze 2 functies zijn nieuw

Google heeft een aantal nieuwe functies aangekondigd die we op termijn terug zullen gaan zien in Google Maps. Met de nieuwe mogelijkheden wordt er bijvoorbeeld beter inzicht gegeven in drukke plaatsen. Verder is er een verbeterde navigatiefunctie.

2 nieuwe functies voor Google Maps

Google Maps is een onwijs handige dienst voor het plannen van je route, het vinden van inspiratie voor je volgende reis en om aanvullende informatie te krijgen over bijvoorbeeld een winkel. De ontwikkelaars van Google Maps zien steeds nieuwe mogelijkheden om de dienst te verbeteren, en ook nu is dat het geval.

Al sinds langere tijd geeft Google Maps aan wanneer het ergens druk is, en wat bij de drukkere plaatsen de huidige drukte is. Zeker in tijden van Corona kan het handig zijn om van meer plekken te zien hoe druk het ergens is. Dat is precies wat Google gaat doen. Gebruikers krijgen in Google Maps ook de druktemeter te zien voor pleinen, beurzen en kerstmarkten. Volgens Google wordt de functie ‘op tijd voor het begin van de feestdagen’ wereldwijd uitgerold naar de gebruikers.

Een andere verbetering is er voor de weergave van navigatie door bepaalde gebouwen. Denk hierbij aan luchthavens en winkelcentra. Je ziet hiermee direct welke bepaalde plaatsen hier aanwezig zijn. Handig als je in een winkelcentrum wilt zien waar de kleding- of speelgoedwinkels zijn. Bijvoorbeeld bij een luchthaven kan het daarbij handig zijn waar je de locatie kunt vinden voor autoverhuur. Dit overzicht zie je als je in Google Maps bij een dergelijke locatie op ‘Gids’ klikt.

De nieuwe functionaliteit wordt wereldwijd uitgerold, maar is nog niet overal beschikbaar. Dat zal vermoedelijk in de komende tijd gaan gebeuren.