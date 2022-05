Rijksoverheid lanceert MijnGegevens-app met alle gegevens over jezelf

De Nederlandse overheid heeft een nieuwe applicatie uitgebracht; de MijnGegevens app, een app van MijnOverheid. De applicatie maakt het voor burgers inzichtelijk welke informatie over hen bekend is. Daarnaast kun je zo zelf informatie terugzoeken.

MijnGegevens app

MijnOverheid heeft een nieuwe applicatie uitgebracht voor Android en Apple iOS. Met de MijnGegevens app kun je de persoonlijke gegevens die de overheid heeft geregistreerd, inzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie over je auto; met onder andere wanneer je APK verloopt. Daarnaast toont de applicatie belangrijke data zoals de verloopdatum van je rijbewijs of paspoort. Deze data kunnen ook direct toegevoegd worden aan de agenda, zodat je hier aan herinnerd kan worden.

Persoonlijke gegevens zoals je Burgerservicenummer (BSN) en je woonadres worden getoond. Daarbij zie je welke voertuigen er geregistreerd staan op je naam. Informatie over onderwijs en opleidingen is eveneens terug te vinden in de app, net als het energielabel van je huis en inkomstengegevens. Wanneer informatie niet klopt, moet de app je de weg wijzen om bepaalde gegevens aan te (laten) passen.

De MijnGegevens app komt beschikbaar naast de BerichtenBox app en de MijnOverheid app. De applicatie kan gebruikt worden door alle Nederlanders van 14 jaar en ouder, met een geactiveerd MijnOverheid account. Het inloggen verloopt via de DigiD app die je daarvoor mogelijk nog wel moet downloaden. De MijnGegevens app kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.