De vergeten telefoon: Motorola SLVR L7 uit 2005

Motorola gaat al heel wat jaar mee in de telefoons. In 2005 bracht de fabrikant de Motorola SLVR L7 uit; een telefoon die ook in Nederland uitgebracht werd. We praten je erover bij in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Motorola SLVR L7

De modelnaam van deze Motorola was een mond vol; SLVR L7. Het toestel werd in 2005 uitgebracht en verscheen ook in ons land. Het telefoon werd omschreven als de ‘candybar’-versie van de Motorola Razr. Dit zag je onder andere terug in de vormgeving van het toetsenbord, dat eenzelfde uitstraling had. De SLVR L7 werd aangekondigd tijdens de CeBIT in 2005.

De Motorola SLVR L7 was een fraaie mobiele telefoon met een dikte van 12 millimeter. Dat werd voor die tijd als erg slank omschreven. Daarbij was het toestel voorzien van een slot voor een geheugenkaart, al werd de menu-indeling omschreven als rommelig en reageerde het toestel vaak traag. Daarbij was een vaak gehoord probleem dat door de strakke vormgeving van het toetsenbord, het tijdens het SMS’en moeilijk was om toetsen uit elkaar te houden. Dat de verlichting van het toetsenbord ook te wensen overliet, hielp daar ook niet aan mee. Opvallend was dat een headset-aansluiting ontbrak op het toestel.

Motorola voorzag de SLVR L7 van een 1,9 inch beeldscherm, welke een resolutie bood van 220 x 176 pixels. Daarbij was het toestel uitgerust met 11MB aan geheugen en was hiervan circa 5-6MB over voor de gebruiker. Je kon dus wel het geheugen uitbreiden met een microSD-geheugenkaart. Verder bood de Motorola SLVR L7 Bluetooth en een 820 mAh accu. De batterij werd positief ontvangen en hield het lang uit. De 0,3 megapixel VGA-camera werd matig beoordeeld. Het overzetten van foto’s kon bijvoorbeeld via de mini-USB aansluiting van de Motorola.

In 2005 werd de Motorola SLVR L7 uitgebracht met een adviesprijs van circa 250 euro.



Motorola SLVR L7 samengevat in 3 punten: