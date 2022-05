Google laat gebruikers makkelijker 06-nummer of adres verwijderen uit zoekmachine

Het verwijderen van persoonlijke gegevens uit zoekmachine Google wordt een stuk makkelijker gemaakt. Om het zogenaamde doxing tegen te gaan, kunnen gebruikers bij Google een aanvraag indienen om meer soorten gegevens uit de zoekresultaten te halen.

Meer verwijder-mogelijkheden bij Google

Google biedt al jarenlang de mogelijkheid aan om bepaalde gegevens uit de zoekmachine te verwijderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om persoonlijke gegevens zoals foto’s van identiteitsbewijzen, een paspoort, bankrekeningnummer en soortgelijke gegevens. Deze gegevens maken het voor kwaadwillende verrassend eenvoudig om identiteitsfraude te plegen. De verwijder-mogelijkheden die gebruikers krijgen bij Google, worden nu verder uitgebreid.

Gebruikers kunnen vanaf nu een aanvraag indienen om webpagina’s uit zoekresultaten te verwijderen. Het gaat hierbij dan om pagina’s die leiden naar een huisadres, een telefoonnummer, e-mailadres of andere privacygevoelige informatie, zoals vertrouwelijke inloggegevens. Deze informatie kan namelijk leiden tot identiteitsdiefstal, zo stelt Google. Daarbij moet het helpen tegen doxing. Dit is het publiceren van persoonsgegevens, als wraak op iemand.

Google benadrukt dat wanneer een verzoek goedgekeurd wordt, de desbetreffende informatie uit Google verwijdert wordt, maar niet offline gehaald wordt. Dit betekent dat het weliswaar, omdat Google de grootste zoekmachine is, moeilijker wordt om deze gegevens te vinden, maar via een andere weg het nog wel mogelijk is, de informatie boven water te krijgen. Het indienen van een verzoek kan via de webpagina van Google zelf.