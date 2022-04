Google maakt overstap van iPhone naar Android makkelijker met nieuwe app

In smartphoneland zijn er eigenlijk twee ‘kampen’; Android en iOS. Wil je overstappen van het ene platform naar het andere platform, dan is dat een uitdaging. Google laat je nu makkelijker overstappen van de iPhone naar Android met een nieuwe dienst.

Makkelijker over van iPhone naar Android

Ben je uitgekeken op je Apple iPhone en wil je een overstap maken naar Android? Een nieuwe tool van Google moet dit een stuk makkelijker maken voor je. Van Android naar iOS gaat het makkelijker, maar andersom een stuk moeilijker. Wil je met je iPhone naar Android dan kun je vanaf nu de nieuwe Switch to Android-tool gebruiken van Google.

Je dient op je iPhone de Google Drive-app geïnstalleerd te hebben. Hiermee kun je een back-up opslaan in de cloud. Je kunt hierbij zelf kiezen welke items opgeslagen moeten worden. Google laat in haar stappenplan weten dat je iMessage en FaceTime uit moet zetten om zo hier geen gesprekken te missen. Vervolgens schakel je je nieuwe Android-toestel in en kun je inloggen met je Google-account. De gemaakte back-up kan hier teruggezet worden

De applicatie is in stilte geüpload naar de App Store van Apple. De nieuwe applicatie helpt je op het gemak door alle stappen heen, zodat er in principe niets fout kan gaan.

Je kunt de applicatie voor je iPhone downloaden uit de App Store via deze link.