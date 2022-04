Nieuwe Material You-widget van Google Translate: dit is ‘m

De Android-app van Google Translate wordt binnenkort uitgebreid met een strakke, nieuwe widget. Deze nieuwe widget wordt gegoten in Material You thema en is nu al opgedoken op screenshots.

Widget in Material You

Het vertalen van teksten moet binnenkort nog gemakkelijker worden gemaakt. Hiervoor is de nieuwe widget van Google Translate in ontwikkeling. Mishaal Rahman, bekend in het Android-circuit heeft screenshots gedeeld van de nieuwe ontwikkeling. Het gaat om de nieuwe widget in Material You-stijl. Er komt een widget met opgeslagen vertaalopdrachten, en ook eentje waarmee je direct snelkoppelingen tot je beschikking hebt. Denk aan spraakvertaling, de gespreksmodus en camera-vertalingen.

Google heeft ook een bekendmaking gedeeld, waarbij het duidt op een nieuwe widget die uitgerold voor Google Translate. Onbekend is wanneer Google de nieuwe feature beschikbaar stelt voor Android.