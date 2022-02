Google Translate update met Material You make-over wordt uitgerold

Google Translate is een ontzettend handige dienst waarmee je in korte tijd hele teksten kunt vertalen. Al langer gaan er berichten over een redesign, die is nu een feit. De nieuwe update wordt vanaf nu uitgerold.

Google Translate in nieuw jasje

De Android-app van Google Translate wordt in een nieuw jasje gestoken. Het gaat om een server-side update waarbij het ontwerp van de applicatie onder handen is genomen. Hiermee komt het meer in stijl van Material You, dat samen met Android 12 werd aangekondigd. Onderin beeld zien we daardoor grote knoppen voor het starten van een conversatie, een spraakopdracht of de camera. Uiteraard behoort typen ook nog steeds tot de mogelijkheden en verschijnt onder de getypte tekst de vertaling.

Door op je profielfoto bovenin beeld te tikken, kun je ook naar de geschiedenis navigeren. Zo zie je welke teksten je eerder hebt opgezocht; wat soms handig kan zijn. Op diezelfde manier kun je ook navigeren naar andere instellingen voor de Google Translate app. Zo beheer je daar ook de offline opgeslagen talen.

De nieuwe update van Google Translate voor Android is vanaf nu beschikbaar middels een server-side update. Dit betekent dat je geen fysieke update hoeft te downloaden uit de Google Play Store.