Google Translate krijgt donker thema: zo gebruik je hem

Google heeft een server-side update uitgerold voor de vertaal-app Google Translate. Met de nieuwste versie van de app kun je het donkere thema gebruiken, maar dit werkt anders dan bij andere apps.

Donker thema voor Google Translate

Een groot aantal (Google-) apps heeft in de afgelopen tijd toegang gekregen tot het donkere thema. Eén van de Google-apps die daar relatief lang op heeft moeten wachten is Google Translate. Deze handige vertaal-app staat ook in mijn lijst met 5 favoriete reis-apps.

In februari dook al het bericht op dat Google Translate met een donker thema zou komen. Destijds zag het dark theme er echter niet heel afgemaakt uit en oogde het wat rommelig. Inmiddels lijkt Google verschillende verbeteringen doorgevoerd te hebben, zodat het donkere thema een stuk beter er uit ziet.

Ben je op zoek naar het donkere thema, dan kom je bedrogen uit. Er lijkt (in ieder geval voor nu) geen optie in het menu aanwezig te zijn om het donkere thema te activeren. Het donkere thema in Translate zie je alleen als je zelf de donkere modus in Android activeert. Dit werkt op toestellen met Android 10 en hoger. Het is op dit moment niet bekend of Google de functie ook als toggle aan gaat bieden, zoals dat bij andere apps wel gewoon mogelijk is.