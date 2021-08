Eerste beelden: zo ziet de Google Translate app eruit in Material You

Google zal binnenkort een update uitrollen voor de Google Translate app. Te zien is dat de voorbereidingen voor het Material You-design in volle gang zijn.

Material You voor Translate

In de code van het installatiebestand van de Translate app, zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuw design in de vertaal-app van Google. Het kan geen kwaad, want sinds 2018 doet de app het al met hetzelfde design. Het nieuwe ontwerp is in de stijl van Material You, de designtaal van Android 12.

De blauwe balken zijn verdwenen in de nieuwe versie van de app. Google Translate voor Android is voortaan ook gemakkelijker te bedienen met één hand. Hierbij het hamburger-menu verwijderd en zijn de belangrijke knoppen naar beneden verplaatst. Waarschijnlijk worden de knoppen gekleurd in het thema dat in Android 12 gekozen is. Wel wordt gemeld dat de kans nog aanwezig is, dat de nieuwe interface alleen voor de Pixel eraan zit te komen. Dit wordt duidelijk uit de aanwijzing met de naam p21, wat zou kunnen verwijzen naar Pixel 2021. Of dat inderdaad het geval is, gaan we vermoedelijk in de komende tijd zien.