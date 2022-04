Google rolt meer Material You uit voor Telefoon-app

Material You is de naam van de vormgeving die we in Android 12 terugzien. Deze interfacestijl wordt nu ook doorgevoerd in de Google Telefoon-app, waar de dialer in een nieuw jasje is gestoken.

Google Telefoon-app met meer Material You

In september vorig jaar begon Google met het uitrollen van de Material You-stijl naar de dialer, de Google Telefoon-app voor Android. Blijkbaar heeft Google nog een plekje gevonden in deze applicatie waar nog wat verbeteringen doorgevoerd konden worden. Deze hebben betrekking op de toetsen voor het invoeren van een telefoonnummer.

De stijl hiervan doet denken aan de rekenmachine-app uit Android 12, en ook de schermvergrendeling uit die Android-versie ziet er zo uit. De toetsen zijn elk ovaal vormgegeven en oogt iets groter dan voorheen. De verandering wordt via een server-side update uitgerold, wat betekent dat je hiervoor niet de Play Store hoeft te bezoeken.