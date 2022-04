Google Discover test met widgets voor weer, aandelen en sportuitslagen

Google Discover is voor velen een handige tool. Je hebt bijvoorbeeld direct het nieuws dat je interesseert binnen handbereik. Nu wordt getest met nieuwe mogelijkheden voor de dienst met handige widgets.



Widgets voor Google Discover

De collega’s van 9to5Google zijn gestuit op een nieuwe feature voor Google Discover. Bij vrijwel alle Android-smartphones kun je van links naar rechts vegen, en verschijnt Google Discover op het scherm. Er wordt nu geëxperimenteerd met de mogelijkheid tot het plaatsen van widgets bovenaan in het scherm. Deze widgets worden toegevoegd als bijvoorbeeld bij het zoeken naar een sportclub of een aandeel op ‘volgen’ wordt gedrukt. Ook de vertoning van een weer-widget behoort tot de nieuwe mogelijkheden.

De functie lijkt nu getest te worden en is nog niet breed beschikbaar. Het is niet bekend wanneer Google de feature breed uit wil rollen in Google Discover. De functie ziet er volgens de collega’s nu uit, zoals in onderstaande beelden.