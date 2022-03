Google verwijdert beroemde Android-standbeelden bij hoofdkantoor

Google heeft de bekende standbeelden van de Android-karakters verwijderd bij het hoofdkantoor in Mountain View. Van vele Android-versies kwam er ieder jaar een nieuw beeld bij. Maar waar zijn ze nu?

Waar zijn de Android-beelden?

We kennen de beelden wel van de Android-beelden die zijn neergezet bij het hoofdkantoor van Google in het Amerikaanse Mountain View. Met de komst van Android 1.5 Cupcake werd het eerste beeld getoond, het laatste beeld werd met de komst van Android 9 Pie neergezet. Allen in de stijl van de zoete naam die die Android-versies hebben meegekregen. Met de komst van Android 10 werden er voor de consument geen zoete namen meer toegevoegd aan Android-versies; voor ontwikkelaars wel.

Opvallend is nu dat de beelden lijken te zijn weggehaald. Dit bericht wordt bevestigd door verschillende beoordelingen die door bezoekers zijn achtergelaten bij Googleplex, de naam van het hoofdgebouw. Het is niet bekend waarom Google de standbeelden heeft weggehaald. Het is mogelijk dat Google de beelden heeft weggehaald om ze op te poetsen. In eerdere recensies kwam naar voren dat de beelden slecht onderhouden zouden zijn. Het zou ook kunnen zijn dat Google afscheid neemt van de beelden, al heeft Google hierover niks gedeeld.