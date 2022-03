Android 13 komt met speciale modus voor desktop en laptop

Speciaal voor op de computer of laptop, kan Android 13 overweg met een speciale modus die het kan activeren. De lay-outweergave wordt daarmee aangepast.

Android 13 geschikt voor PC

Vorige week verscheen Developer Preview 2 van Android 13, de nieuwste versie van Android. Deze versie biedt nieuwe verbeteringen, maar schijnbaar ook nog een verbetering waar Google zelf niet over heeft gerept. Er is namelijk ontdekt dat Android 13 een andere interface kan tonen op de PC en op laptops. Op deze apparaten kan Android 13 een taakbalk met extra knoppen tonen. Daarnaast worden applicaties in vensters geopend, in plaats van dat ze op een volledig scherm geopend worden, zoals je dat nu in Android gewend bent.

Wat betreft de extra knoppen, die rechts in de taakbalk zijn te vinden, kun je direct navigeren naar je notificaties en de instellingen. Gebruikers kunnen de schermgrootte van het venster van de geopende app aanpassen, of verplaatsen. Het is een interessante stap. Google heeft naast Android ook het Chrome OS besturingssysteem. Met regelmaat gaan er geruchten rond dat Google de twee platformen wil samenvoegen tot één. De stap dat dit gaat gebeuren zou hiermee wat dichterbij kunnen zijn, al is het onbekend of dit inderdaad gaat gebeuren.