Android 13 is er: Developer Preview 1 onthult nieuwe functies

Vrij onverwacht is er de nieuwe versie van Android. Het gaat nog niet om de definitieve release, maar om de eerste Developer Preview testversie van Android 13. Hiermee zien we gelijk al wat nieuwe functies.

Android 13 DP1

Het begin van Android 13 is een feit. Waar nog maar slechts een handjevol toestellen inmiddels voorzien zijn van Android 12, staat nu de opvolger dus al klaar. Dit terwijl er nog volop berichten rondgaan over Het gaat om een versie die nog niet voor het brede publiek bedoeld is. Dit betekent dat het gaat om een ontwikkelaarsversie; Developer Preview 1. In deze versie komen we direct alvast wat nieuws tegen.

Fotokiezer

Nieuw is bijvoorbeeld de nieuwe fotokiezer. Deze is voorzien van nieuwe icoontjes, pictogrammen en de toepassing van het Material You-thema. Hierbij kun je ook kiezen welke albums je wilt gebruiken. Volgens Google is deze veiliger te gebruiken, omdat je de nieuwe kiezer kunt gebruiken zonder dat een app toestemming hoeft te krijgen om zelf toegang te krijgen tot je afbeeldingen. Google zou deze nieuwe file-picker uitrollen via een Google Play systeemupdate naar toestellen met Android 11 of hoger. Nieuw is ook de mogelijkheid tot het inschakelen van de thema-pictogrammen voor de apps. Dit werkt ook met apps van derden en dus niet alleen voor de apps van Google zelf.

Taal en WiFi

Er gingen eerder al geruchten rond over de mogelijkheid om per app een andere taal in te stellen. Die functie wordt met Android 13 nu definitief geïntroduceerd. Daarnaast komt Google met een nieuwe WiFi-permissie, een waarmee je andere WiFi apparaten in de buurt kunt ontdekken en ermee kunt verbinden. Nieuw daaraan is dat je hier geen locatie permissie voor hoeft af te geven aan de app die apparaten wil herkennen.

Foto via 9to5Google

Andere verbeteringen

Qua gebruikersinterface zien we in Android 13 DP1 veel terug van Android 12L en dat is ook niet gek, gezien het werk aan de interface in 12L. Zo is er een nieuw menu te vinden bij het schakelen tussen wallpapers vanaf het thuisscherm. Ook is de interface bij het schakelen van apps wat aangepast en het notificatiescherm vertelt dat er geen notificaties meer zijn.

Verder wordt het mogelijk om door lang op de thuisknop te drukken de Assistent aan het werk te zetten. De Quick Tap functie heeft binnenkort de optie om de zaklamp in te schakelen en we zien ook nieuwe icoontjes voor ‘Now Playing’.

Voor applicaties die gebruik maken custom tiles wordt het makkelijker gemaakt om deze tiles ook toe te voegen aan je snelle instellingen in de notificatiebalk. Via de tile placement API kan je als gebruiker een pop-up krijgen met de vraag of je deze wilt toevoegen aan je snelle instellingen zonder de app te hoeven verlaten. Het wordt in Android 13 mogelijk om een tile toe te voegen voor het scannen van een QR-code of het gebruik van de one-hand modus.

Beta

Google heeft een tijdlijn gedeeld met wat we van Android 13 kunnen verwachten. De bètaversie zal eerder verschijnen dan bij voorgaande Android-versies. Een volgende bètaversie zal in maart verschijnen; de eerste bèta komt in april; gevolgd door eentje in mei. In juni en juli zullen er meer stabielere bètaversies uitgebracht worden. Een datum voor de release van Android 13 wordt nog niet genoemd. Doorgaans gebeurt dat in de herfst, maar het kan goed zijn dat Google dit ook naar voren haalt.

Android 13 Developer Preview wordt beschikbaar gesteld voor de Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4a en de Pixel 4. Leuk detail nog; hoewel de zoete namen niet meer gebruikt worden bij Android-versies; is deze bij Android 13 Tiramisu.