Google detailleert Google Play-update van januari 2022: dit is er nieuw

Google heeft nieuwe details gepubliceerd van de januari-update van Google Play. Deze maandelijkse systeemupdate wordt uitgerold naast de beveiligingsupdate. Sinds vorig jaar worden changelogs gedeeld; dit is hem van januari.

Google Play-update van januari

Sinds december deelt Google details over de Google Play-updates. Dit zijn updates die los staan van de beveiligingsupdate die voor Android iedere maand verschijnt. De ondersteuningspagina is nu bijgewerkt met informatie over de Google Play systeemupdate van januari 2022. Deze Google Play systeemupdate brengt verschillende verbeteringen, waaronder aanpassingen in Google Family Link.

De changelog van de systeemupdate hebben we hieronder voor je neergezet.

Kritieke fixes

[Tablet, Wear OS, telefoon] Bugfixes voor services voor apparaatconnectiviteit, veiligheid en noodgevallen, systeembeheer, diagnostische gegevens en mediagerelateerde services.[1][2]

Accountbeheer

[Auto, telefoon, tablet, tv, Wear OS] Verbeterde supportfunctionaliteit voor Google-accounts op Android door relevantere content aan gebruikers te leveren op basis van startpunt. [2]

[Telefoon, tablet] Meldingen van Family Link op het apparaat van een kind kunnen worden omgeleid naar ouderlijk toezicht via de Android-instellingen in de modus voor 2 vensters (alleen opvouwbare apparaten en apparaten met een groot scherm). [2]

[Telefoon, tablet] Ouders die hun kinderen die onder toezicht staan helpen om in te loggen op hun apparaat, krijgen nu een optie te zien om Family Link ook op afstand te installeren op hun eigen apparaat. [2]

Google Play Store

Verbeteringen in de functie voor afspelen tijdens download waarmee gamers mobiele games kunnen spelen terwijl de app wordt gedownload om de wachttijd te beperken. [3]

Nieuwe functies waarmee je je favoriete apps en games kunt ontdekken. [3]

Optimalisaties voor sneller en betrouwbaarder downloaden en installeren. [3]

Nieuwe functies voor de Play Pass- en Play Points-programma’s. [3]

Verbeteringen in Google Play Billing. [3]

Doorlopende verbeteringen in Play Protect om je apparaat te beveiligen. [3]

Verschillende prestatieoptimalisaties, bugfixes en verbeteringen in beveiliging, stabiliteit en toegankelijkheid. [3]