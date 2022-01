Google werkt aan nieuwe Digital Wellbeing-widget voor schermtijd

Google werkt aan een nieuwe widget voor Digital Wellbeing. Je krijgt met de nieuwe widget direct inzicht in hoe je je telefoon gebruikt, direct op je startscherm.

Digital Wellbeing widget

Digital Wellbeing, in het Nederlands ook wel bekend als Digitaal Welzijn, krijgt een nieuwe widget voor Android. Op je smartphone kun je nu de applicatie al gebruiken, en precies zien hoeveel meldingen er per dag binnenkomen, net als de hoeveelheid tijd die je doorbrengt met je Android-toestel. Een nieuwe widget die in ontwikkeling is, brengt nog meer inzicht.

Het is de verwachting, zo meldt 9to5Google, dat de widget niet alleen voor Pixel-toestellen komt, maar ook voor alle Android-telefoons. Je ziet in de nieuwe widget je schermtijd van de huidige dag. Daarbij kun je het formaat aanpassen, waarbij je onder de schermtijd per app kunt zien hoeveel tijd je er aan hebt besteed.

Voor nu wordt de functie getest in de bètaversie van Digital Wellbeing. Het is niet bekend wanneer Google de widget uitrolt naar iedere gebruiker.