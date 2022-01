Google gaat verbeteringen in Google Play-updates specificeren

Naast beveiligingsupdates verschijnen er ook met regelmaat voor Android ook Google Play-systeemupdates. Een changelog hiervan werd echter door Google nooit gedeeld. Daar komt nu verandering in, waarbij Google de inhoud van de updates specificeert.

Inhoud Google Play-systeemupdates

Iedere maand verschijnt er voor Android een nieuwe beveiligingsupdate, welke fabrikanten op hun beurt kunnen optimaliseren voor hun toestellen. Daarnaast verschijnt ook met enige regelmaat een Google Play systeemupdate. Vaak worden hierbij bugs aangepakt en kunnen eventueel nieuwe functies op de achtergrond toegevoegd worden. De Google Play systeemupdates verschijnen niet alleen voor smartphones, maar ook voor andere apparaten zoals tablets, Wear OS-horloges, Android Auto en andere Google gecertificeerde Android-apparaten. De inhoud van deze updates werd nooit gedeeld, waardoor het eigenlijk altijd een gok bleef wat er precies aangepakt werd.

Het lijkt erop dat Google hier nu werk van gemaakt heeft, waarbij het meer in detail treedt over wat er met welke updates is aangepakt. Dit doet Google sinds december 2021, maar is nu pas opgedoken. De changelog wordt gedeeld op de ondersteuningspagina’s van Google. Hier zien we dus welke verbeteringen en zaken zijn aangepakt.

Met de Google Play systeemupdate van december 2021 zijn er verbeteringen doorgevoerd in de levensduur van de batterij. Verder heeft Google verbeteringen toegevoegd voor de apparaatconnectiviteit, het netwerkgebruik, de privacy, stabiliteit, beveiliging en updatebaarheid. Bij de changelog van januari 2022 heeft Google verbeteringen uitgerold voor het systeem dat de tijdzone beheert en de daarbij horende overgang naar zomertijd. Die van januari hebben we hieronder voor je neergezet.

Januari 2022

Critical Fixes

[Tablet, Wear OS, Phone] Bug fixes for device connectivity, safety & emergency, system management & diagnostics and media related services.[1]

Google Play Store

Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times. [3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love. [3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation. [3]

New features to the Play Pass and Play Points programs. [3]

Enhancements to Google Play Billing. [3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe. [3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility. [3]

System Management

With updates to the timezone management system, added support for new daylight savings time transition changes in various countries. [1]

Updates to system management services that improve device connectivity, network usage, stability, security and updatability. [1]

[1] Available through Google Play system update for January.