Google’s Digital Wellbeing krijgt nieuwe ‘Let op’ functie als je loopt met smartphone

Google heeft een opmerkelijke nieuwe feature toegevoegd aan haar ‘gezondheidsdienst’ Digital Wellbeing. Je krijgt een waarschuwing te zien als je aan het lopen bent, terwijl je je telefoon gebruikt. Het moet helpen bij meer bewustwording.

Wandelen met je smartphone: let op!

Digital Wellbeing is een handige tool binnen Android. Je krijgt ermee inzicht in welke applicaties het meeste notificaties geven en bijvoorbeeld hoeveel tijd je doorbrengt met welke app. Er wordt nu een nieuwe feature uitgerold die de naam ‘Let op!’ heeft meegekregen. De nieuwe functie is als eerst beschikbaar in de beta-versie van Digitaal Welzijn. Als je loopt, terwijl je je telefoon gebruikt krijg je een herinnering om je te focussen op je omgeving, zo luidt de uitleg. Eventueel kun je de functie uitzetten.

Google lijkt de nieuwe feature als eerst uit te rollen naar de Pixel-smartphones. Het is niet bekend of de functie ook geïntegreerd wordt in Digital Wellbeing voor andere smartphones.