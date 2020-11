Digital Wellbeing krijgt ‘Heads Up’ functie die voorkomt dat je tegen lantaarnpaal aanloopt

Google werkt aan een nieuwe feature voor de Digital Wellbeing-tool op Android. De nieuwe ‘Heads Up’ optie moet voorkomen dat je tegen een lantaarnpaal aanloopt als je met je telefoon bezig bent.

Digital Wellbeing met Heads Up

Een nieuwe functie genaamd ‘Heads Up’ komt naar Digital Wellbeing, dat ook wel Digitaal Welzijn wordt genoemd. De functie is ontdekt in de code van de nieuwste beta-versie van de app. De functie moet helpen om op te letten tijdens het lopen.

Als je loopt terwijl je met je telefoon in de weer bent, krijg je een melding dat je op moet letten. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Heads Up geen vervanging is om zelf je ogen open te houden. Overigens kunnen gebruikers zelf de functie aan- of uitzetten. Onbekend is wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is.