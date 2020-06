Google geeft Bedtijd-modus in Digital Wellbeing nieuwe handige functies

Google rolt een nieuwe update uit voor de Digital Wellbeing functie. Met de update wordt de Bedtijd-modus verder uitgebreid. Daarbij is er integratie van de functie in de Klok-app van Google.

Bedtijd-modus uitgebreid met meer functies

Digital Wellbeing is een handige tool binnen Android, je kunt ermee precies zien hoe vaak je bezig bent met je smartphone. Je kunt de toegang tot apps beperken als je je eigenlijk op je werk of studie moet focussen, en ook kun je instellen dat je maar een bepaalde tijd een bepaalde app mag gebruiken, alles om jezelf te beschermen.

Nu wordt de Bedtijd-modus uitgebreid met verbeteringen, zo heeft Google bekend gemaakt. De Bedtijd-modus maakt het nu makkelijker om in te stellen wanneer je deze wilt inschakelen. Zo kan dit automatisch zijn als je het toestel aan de lader legt, of op een bepaalde tijd. Handig is ook dat je de bedtijd-modus als snelkoppeling toe kunt voegen aan het paneel met snelle instellingen. Zo kun je hem snel in- of uitschakelen. Ook kun je de bedtijd-modus even uitschakelen als je nog een paar minuten nodig hebt op je toestel.

De Bedtijdstand kan ook overweg met de Google Klok-app. Je ziet een voorbeeld van je agenda van morgen en een overzicht van het aantal slaapuren. Zo kun je je bedtijd aanpassen als je meer of minder slaap nodig hebt. Gebruikers kunnen geholpen worden met nieuwe functies. Want het kan suggesties tonen van kalmerende geluiden uit Spotify, YouTube en Calm voor het slapengaan.

Sunrise Alarm

Met Sunrise Alarm kan de telefoon een kwartier voordat de wekker gaat je alvast voorbereiden op het wakker worden. Voordat het alarm afgaat, wordt het scherm geleidelijk helderder gemaakt, zodat je meer ontspannen wakker wordt. Tot slot kan ingesteld worden dat wanneer je klaar bent met het kijken naar een YouTube-video (terwijl je al lang had moeten slapen), een herinnering gegeven wordt, zodat je weet dat je moet slapen. Dit werkt juist goed voor kinderen. Ouders kunnen deze functie inschakelen via Family Link.

De features voor de applicatie worden vanaf nu verspreid.