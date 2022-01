Google komt met vele verbeteringen voor Fast Pair; ook nieuwe functies voor Chromebook

Google heeft verbeteringen aangekondigd voor Fast Pair. Middels Fast Pair kun je razendsnel ondersteunende accessoires koppelen en instellen. De functionaliteit wordt nu verder uitgebreid.

Meer mogelijkheden voor Fast Pair

Fast Pair maakt het onwijs makkelijk om een product te koppelen met bijvoorbeeld je Android-toestel, en deze vervolgens in te stellen. Denk aan bijvoorbeeld bepaalde oordopjes, koptelefoons, luidsprekers of andere apparaten.

Binnenkort maakt Google het mogelijk om Fast Pair te gebruiken om smart home-apparaten en televisies (met Android TV en Google TV) te koppelen en in te stellen. Voor de Chromebook moet binnen enkele weken de optie beschikbaar komen om in één klik automatisch een koptelefoon te detecteren en te koppelen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de hoofdtelefoon voorzien is van ondersteuning voor Fast Pair.

Daarnaast rolt Google ook Fast Pair uitbreidingen uit voor Windows pc’s. Dit moet ervoor zorgen dat Bluetooth-accessoires met deze ondersteuning makkelijker gekoppeld en ingesteld kunnen worden op een Windows apparaat zoals een laptop of een computer. Ook moet er een betere bestandsdeling komen middels Nearby Share. Hiervoor werkt Google samen met verschillende fabrikanten zoals Intel, Acer en HP, en later dit jaar moet de functionaliteit beschikbaar komen.

Verbeteringen voor Chromebook

Verder heeft Google bekend gemaakt dat het automatisch kan schakelen van Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met je Chromebook en je smartphone. Handig als er een oproep binnenkomt op je telefoon, maar je op je Chromebook een video zit te kijken. Tevens krijgt Chrome OS ondersteuning voor berichten- en chat-apps die op je telefoon staan, zonder dat je deze op je Chromebook hoeft te installeren. De camerarol van je smartphone kan later ook oproepen op je Chromebook en verder zullen meer apparaten Chromecast-ondersteuning krijgen. Verder kan afhankelijk van de bewegingen van je hoofd, de hoofdtelefoons met ondersteuning voor ruimtelijke audio, de instellingen zo aanpassen, dat je het gevoel krijgt dat je omringt wordt door de het geluid.