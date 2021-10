Acer Chromebooks verschijnen in nieuwe modellen: dit zijn ze

Acer heeft een reeks nieuwe Chromebooks aangekondigd. Dit zijn laptops met het Chrome OS van Google. In totaal zijn er vier verschillende modellen, waarvan sommigen ook weer in andere edities verschijnen.

Nieuwe Acer Chromebooks

Ben je op zoek naar een nieuwe Chromebook, dan is het goed om te weten dat Acer vier nieuwe modellen heeft aangekondigd. De vier modellen zijn gepositioneerd in verschillende prijsklassen, waardoor het een brede doelgroep aan moet spreken.

Opvallend is de Acer Chromebook Spin 514, waarvan er ook een Enterprise editie verschijnt. Deze is ventilatorloos, waardoor hij extra stil is. Het apparaat biedt een 14 inch Full-HD IPS LCD-touchscreen, heeft een Intel Core i7 11e generatie chipset en krijgt van Acer 16GB aan werkgeheugen mee. Het interne geheugen komt uit op 512GB . Volgens Acer kan de accu het op één acculading 10 uur uithouden. De aluminium Chromebook biedt verder tweemaal een USB-C poort, WiFi 6, DTS Audio en een 3,5 millimeter aansluiting. Tevens is de Spin 514 voorzien van tweemaal een USB-A aansluiting.

Dan is er nog de Acer Chromebook 515. Deze Chromebook is voorzien van een 15,6 inch scherm, eveneens een IPS LCD scherm met Full-HD resolutie. Hier zien we ook 16GB en 512GB aan geheugen en is er ook een geheugenkaartlezer aan boord. Er zijn stereo-spekaers en een dubbele microfoon, wat van pas kan komen bij videogesprekken. Dankzij een speciaal sleufje kun je de webcam afschermen. De Acer Chromebook 514 wordt geleverd met een 14,0 inch mat scherm. Bij dit model is er een MediaTek Kompanio 828 chipset, een accu die het 15 uur uithoudt. Met een half uur laden is hij alweer halfvol.

Tot slot is er nog de Acer Chromebook Spin 314. Dit goedkopere model biedt een scherm van 14,0 inch, 10 uur accuduur en biedt een zogenaamd OceanGlass touchpad; deze is vervaardigt uit plastic afval. Ook dit model biedt WiFi 6 ondersteuning, een flexibel scherm en een slot voor een MicroSD-geheugenkaart.

Beschikbaarheid

De Chromebook Spin 314 komt later deze maand vanaf 449 euro beschikbaar. De Spin 514 komt eveneens deze maand voor 799 euro. Voor de Acer Chromebook 515 ben je (vanaf) 549 euro kwijt, terwijl de 514 voor een vanafprijs van 399 euro mee naar huis gaat.