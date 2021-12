OnePlus Buds Z2 aangekondigd voor Europa: de details op een rij

OnePlus heeft een nieuwe accessoire aangekondigd; de OnePlus Buds Z2. Deze in-ear headset is voorzien van active noise cancellation en moet een stap vooruit zijn op eerder uitgebrachte headsets. De Buds Z2 zijn nu gepresenteerd voor Europa.

OnePlus Buds Z2

OnePlus heeft in eerder al verschillende modellen headsets uitgebracht, die afdeling is dus niet nieuw bij de Chinese fabrikant. Vandaag kunnen we voor de Europese markt kennismaken met de OnePlus Buds Z2, de nieuwste headset van de fabrikant. Het merk heeft deze headset eerder al voor enkele nadere regio’s aangekondigd en nu zijn wij aan de beurt.

De OnePlus Buds Z2 is voorzien van ANC, ofwel Active Noise Cancellation, wat ervoor zorgt dat tijdens het luisteren naar muziek het omgevingsgeluid gefilterd wordt, volgens OnePlus tot wel 40db, dankzij de drie microfoons. Aan boord is Dolby Atmos support en er zijn 11 mm dynamische drivers die zorgen voor de beste geluidskwaliteit. Om in de technische termen te blijven; de Buds Z2 kan overweg met AAC en SBC codecs voor Bluetooth, net als BLE, SPP, HFP, A2DP en AVRCP. Voor toestellen vanaf de OnePlus 6-serie is er ondersteuning voor fast pair.

OnePlus geeft de Buds 2 een spatwaterdichte behuizing mee en een accuduur die met ANC aan uitkomt op 38 uur. Hierbij dient wel tussendoor gebruik gemaakt worden van de oplaadcase. Met ANC aan gaan de oordopjes 5 uur lang mee op één lading, met ANC uit komt dit volgens OnePlus uit op 7 uur. Met tien minuten laden moet het mogelijk zijn om vijf uur te luisteren naar je muziek.

OnePlus brengt de Buds Z2 uit in het zwart en wit. De prijs van de headset komt uit op 99,00 euro en kun je direct bestellen bij OnePlus.