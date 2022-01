Het beste van DroidApp in 2021: alles wat je niet mocht missen

Stiekem zijn we zelf erg trots op welke mooie content er steeds verschijnt op DroidApp. Zonde om daar aan het eind van het jaar niets mee te doen. In dit artikel hebben we het beste van DroidApp in 2021 op een rijtje gezet. Wat heb je gemist?

DroidApp in 2021

In december delen we ook weer verschillende specials en lijstjes met mooie overzichten. Dat is met dit artikel het geval, waarbij we je nog één keer door 2021 nemen, met al het moois van DroidApp in het afgelopen jaar. Denk aan de weer-app test 2021, waarbij we 6 maanden lang onderzoek gedaan hebben naar de meest accurate weer-applicatie. Want naast het (dagelijkse) nieuws hebben we ook uitgebreid de aandacht geschonken aan specials, reviews, tips, koopadviezen, onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ en meer!

We beginnen met een aantal interessante specials die we deze maand hebben gedeeld;

Artikelen van DroidApp-schrijvers

De 5 meest onmisbare apps volgens: Luke – Kelly – Stefan – Paul – Anton

DroidApp Specials

Reviews

In 2021 zijn er 34 reviews verschenen op DroidApp. Deze hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Samsung

OnePlus

Xiaomi / Poco

Nokia

Sony

Motorola

Oppo

Andere merken

Vergeten smartphone/telefoon

Iedere zondag hebben we een toffe editie voor je klaarstaan van onze eigen bedachte rubriek ‘De vergeten smartphone’. We wisselen deze rubriek wekelijks af met ‘De vergeten telefoon’ en we hebben daar dit jaar wat aan toegevoegd; ‘De vergeten tablet’. De edities die in 2021 online zijn verschenen hebben we in chronologische volgorde hieronder voor je neergezet.

Specials en achtergrondartikelen

We hebben ook enkele specials en achtergrondartikelen gepubliceerd op DroidApp. Deze lichten we hieronder uit.

Tips

Toesteldingen

Koopadvies

Beste apps

De beste apps in het afgelopen jaar: januari – februari – maart – april – mei – juni – juli – augustus – september – oktober – november – december volgt nog