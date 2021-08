De 7 beste apps van juli 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

Van zomerse maanden is nog niet echt sprake. In dit regenachtige weekend kun je mooi ons maandoverzicht lezen met het belangrijkste nieuws en de beste apps van juli 2021.

Android in juli 2021

Op DroidApp hebben we in juli ons startschot gegeven voor ons 7,5 jarig bestaan. Dat vieren we met winacties met onwijs gave prijzen, zoals nieuwe smartphones. Stuur je mooiste foto in met de DroidApp Fotowedstrijd en kom even tot rust met de DroidApp Woordzoeker. Verder verscheen onze achtste editie van de weer-app test 2021.

Verder schreven we over genoeg Android-gerelateerd nieuws. Carl Pei, één van de oprichters van OnePlus heeft het merk Nothing aangekondigd en heeft het eerste product aangekondigd: Nothing Ear (1). OnePlus presenteerde haar nieuwe scherpgeprijsde mid-ranger met high-end spects; de OnePlus Nord 2. Nokia toonde de nieuwe Nokia XR20 met vier jaar updates! Motorola was er met de nieuwe Motorola Edge 20-serie en Huawei de P50-serie.

Nieuw in Instagram Stories is de handige vertaal-functie die je vanaf nu kunt gebruiken. WhatsApp introduceerde de nieuwe Gearchiveerd-knop. Tevens zagen we in juli nieuwe emoticons die met Emoji 14.0 toe

Deze maand zijn we begonnen met een proef van de rubriek ‘Nieuw op Netflix en andere streamingdiensten‘. Iedere week zetten we op een rijtje welke nieuwe titels er deze week worden toegevoegd.

Reviews, tips en app-specials

Op DroidApp zijn in juli weer mooie uitgebreide reviews verschenen. Ook hebben we een nieuwe app-specials gepubliceerd en geven we je tips.

Vergeten

Beste apps

In juli hebben we over verschillende applicaties geschreven. In dit onderdeel van het maandoverzicht zetten we de beste apps van juli op een rijtje.

Exodus Privacy

Wil je snel inzicht in de permissies en rechten van een app, dan is de Exodus Privacy app een installatie waard. Deze gratis app laat je zien welke apps, welke machtigingen gebruiken. Dit kun je gedetailleerd bekijken en ook zien welke trackers er in een app zitten.

Google Fit

Aan het eind van de maand juli kwam Google met een grote update voor de Google Fit app. Met de nieuwste versie van de gezondheids-app krijgen gebruikers nog meer mogelijkheden en opties om alles bij te houden. Denk aan het handmatig toevoegen van je hartslag, je voeding of de hoeveelheid water dat je hebt gedronken. Daarnaast zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd in de interface.

ANWB Onderweg

Een update die handige verbeteringen heeft toegevoegd kwam deze maand van de ANWB. De ANWB Onderweg app is uitgebreid met verschillende verbeteringen rondom het parkeren. Gebruikers kunnen zien of er in de buurt goedkoper geparkeerd kan worden. Daarnaast worden voortaan ook de blauwe parkeerschijfzones getoond in de ANWB Onderweg app.

Polarsteps

Mijn favoriete reis-app is Polarsteps. Je kunt digitaal je reisdagboek bijhouden. De Nederlandse ontwikkelaars hebben in juli een update uitgebracht met een nieuwe functie; Polarsteps Guides. Hiermee kun je snel nieuwe plekken ontdekken. Niet alleen bezienswaardigheden, maar juist ook andere locaties zoals restaurants of andere gezellige plekken.

Albert Heijn

De Appie app van Albert Heijn is uitgebreid met een handige feature. De update die deze maand is uitgerold brengt de kassabon in de Albert Heijn app. Wanneer je je bonuskaart scant, welke gekoppeld is aan je account, zie je de bon van je aankopen voortaan direct in je account in de app. Handig.

Google Maps

Google Maps heeft begin deze maand tal van nieuwe verbeteringen uitgerold voor de tijdlijn. Via de Timeline-functionaliteit in de Google Maps app krijg je nog beter inzicht in waar je geweest bent en hoe je jezelf verplaatst hebt. De nieuwe manier laat het je meer herbeleven. Je ziet hoeveel tijd je hebt doorgebracht in restaurants, in winkels en bijvoorbeeld in de auto hebt gezeten; allemaal met nette grafieken.

Glimble

De Glimble app is een nieuwe applicatie voor het openbaar vervoer in Nederland. Je kunt je complete reis van deur-tot-deur plannen, boeken en betalen met de Glimble app. Voor je reis zie je ook precies wat je kwijt bent. Er is een koppeling met verschillende deeldiensten zoals de OV-fiets, Felyx en GoSharing en ook wordt in de toekomst de functionaliteit uitgebreid met het opladen van een elektrische auto.

Bonustip: DroidApp App

De eigen DroidApp App geeft je (reclamevrij) het belangrijkste nieuws. Nieuws dat te maken heeft met alles wat je als Android-gebruiker belangrijk vindt. Of het nou over nieuwe abonnementen van de providers gaat, nieuwe smartphones of handige apps… je leest het allemaal in de DroidApp App. Ook kun je in de DroidApp terecht voor de specificaties en actuele prijzen van honderden smartphones.