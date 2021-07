DroidApp 7,5 jaar – Fotowedstrijd 2021: doe mee, en win geweldige prijzen!

Deze zomer viert DroidApp haar 7,5 jaar bestaan. Om het samen met jou te vieren, organiseren we de (online) DroidApp Fotowedstrijd 2021. Stuur je mooiste foto in, en maak kans op een nieuwe smartphone, of een andere toffe prijs!

DroidApp Fotowedstrijd 2021

Op 17 augustus viert DroidApp alweer haar 7,5e verjaardag. We willen dit jaar flink uitpakken en je geweldige prijzen laten winnen. We zullen meerdere acties online zetten, maar de grootste wedstrijd is onze eigen fotowedstrijd. Tijdens ons vijfjarig bestaan was de fotowedstrijd een groot succes, en nu pakken we nog verder uit; met nog meer prijzen!

Wat moet je doen?

Deelnemen aan de fotowedstrijd van DroidApp is eigenlijk heel makkelijk. Je maakt zelf een foto, of je gebruikt een foto die je op een eerder moment zelf hebt gemaakt. Hieronder zetten we de eisen voor het meedoen aan de fotowedstrijd op een rij. Zo is het goed om te weten dat grote bewerkingen en zogenaamde gemanipuleerde foto’s, niet worden geaccepteerd. Daarbij dient een foto gemaakt te zijn met een smartphone, dus niet met een camera. De EXIF-data dient aanwezig te zijn in een foto; dus haal de foto niet uit WhatsApp, dan gaan de technische details van een foto verloren.

Er is geen vast onderwerp; kies een schitterende foto van een vakantie, wandeling, een stuk natuur, mooi perspectief of je mooiste huisdier. Het maakt niet uit of een foto in 2015 gemaakt is, of juist in 2021, als hij maar met een smartphone gemaakt is.

De foto moet gemaakt zijn met een smartphone

Je bent zelf de maker van een foto

de maker van een foto Grote bewerkingen zijn niet toegestaan; omzetten naar zwart-wit en (subtiele) kleine aanpassingen zoals belichting/contrast zijn wel toegestaan.

EXIF-data moet aanwezig zijn, foto’s sturen in hoge resolutie

Geen collages of fotoranden/versieringen

Maximaal 1 foto per persoon

Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer er mensen of bepaalde type gebouwen in beeld staan, dien je hiervoor bij wet toestemming te hebben om deze mogen te delen. DroidApp is niet aansprakelijk voor eventuele schending van auteursrecht. Houd hier rekening mee!

De winnaars van de fotowedstrijd in 2019

Wie kiest de winnaar?

Met het insturen van je geweldige foto maak je kans op één van de vier prijzen. Iedere foto die voldoet aan de voorwaarden, maakt kans op de prijzen. Dubbele inzendingen en fraude (bijvoorbeeld door het meermaals insturen van een foto) tellen niet mee. We controleren hier streng op. Maar wie kiest de winnaar? Dat zetten we hieronder op een rijtje.

1e juryprijs (door de redactie van DroidApp)

2e juryprijs (door de redactie van DroidApp)

1e publieksprijs (gekozen door de lezers van DroidApp)

2e publieksprijs (gekozen door de lezers van DroidApp)

3e publieksprijs (gekozen door de lezers van DroidApp)

Zoals je ziet kun je niet alleen in de prijzen vallen door een keuze van de DroidApp redactie, maar juist ook van het publiek. Na de uiterste inzenddatum van de fotowedstrijd, gaan de ‘stemlijnen’ open en kan er via de speciale pagina gestemd worden op alle foto’s die zich gekwalificeerd hebben. De precieze data zetten we hieronder in het artikel voor je op een rij.

Inzenden van foto’s: van 10 juli tot en met 13 augustus 2021

Stemmen door publiek: van 15 tot en met 27 augustus 2021

Bekendmaking van alle winnaars: in de periode van 28 tot en met 1 september 2021

Wat doet DroidApp met mijn foto?

Foto’s die ingezonden worden voor de DroidApp Fotowedstrijd mogen wij delen ten behoeve van de wedstrijd. In een later stadium mag DroidApp deze gebruiken in (nieuws-)artikelen en media-uitingen van DroidApp zelf. Het auteursrecht blijft uiteraard bij jou, als maker van de foto. Ook verkopen we de foto’s niet en zal indien mogelijk altijd je naam vermeld worden bij het plaatsen van de foto.

Wat kan ik winnen?

Natuurlijk ben je benieuwd welke prijzen we weggeven met de DroidApp Fotowedstrijd. Goed om te weten is dat iedereen evenveel kans maakt. Eén foto kan geen twee prijzen winnen, dus niet bij zowel de publieksjury als de vakjury een prijs winnen.

1e prijs jury: Moto G100 met READY FOR DOCK – in onze Moto G100 review waren we al erg enthousiast over deze mooie smartphone. Nu krijg je de kans om hem ook zelf te ervaren. De winnaar gaat naar huis met de Moto G100, waarmee je nog meer mooie foto’s kunt maken. Je hebt toegang tot het 5G-netwerk en hebt een snelle Snapdragon 870 octa-core chipset. Ook is er de 5000 mAh met een lange adem. Om de prijs compleet te maken, geven we samen met Motorola ook het READY FOR dock erbij. Hiermee kun je direct je gemaakte foto’s bekijken op het grote scherm. Niet alleen handig voor je foto’s, want ook bijvoorbeeld games en documenten kijk je in een paar tellen op het grote scherm dankzij het dock.

2e prijs jury: Sony Xperia 5 II – in onze eerder verschenen review van de Sony Xperia 5 II, omschreven we de Sony Xperia 5 II als misschien wel de beste smartphone van Sony, tot dusver. Nog altijd is het toestel van alle gemakken voorzien; heeft een schitterend scherm, een handig LED-notificatielampje en een zeer uitgebreide camera. Met de vele opties in de camera wordt het maken van het mooiste plaatje nog makkelijker voor je gemaakt. Daarbij is hij ook niet zo groot. In onze tests heeft de 4000 mAh accu van de Xperia 5 II hele mooie resultaten laten zien.

1e prijs publiek: Nokia X20 – De Nokia X20 is een erg fijne smartphone, zo kon je al lezen in de uitgebreide Nokia X20 review. De smartphone kent een riant updatebeleid van drie jaar beveiligingsupdates en drie jaar Android-updates. Verder zorgt de 4470 mAh accu voor een uitstekende accuduur en ook de processor levert zijn taken vlot af. Er is verder een quad-camera, 6,67 inch beeldscherm en ondersteuning voor het 5G-netwerk.

2e prijs publiek: Western Digital My Passport 1TB – Teveel bestanden die je wilt bewaren? Geen probleem met de compacte My Passport SSD-schijf van Western Digital. Deze draagbare harde schijf laat je je favoriete foto’s gemakkelijk meenemen. Niet alleen foto’s trouwens, met 1TB aan ruimte is er voldoende ruimte voor back-ups, documentatie en vele andere bestanden. Dankzij de schrijfsnelheden tot 1000 MB per seconde, gaat het overschrijven ook nog eens rap. Voor meer beveiliging kun je wachtwoordbeveiliging gebruiken met hardwarematige versleuteling. Ander voordeel; de My Passport SSD heeft een robuust design en is schok- en trillingsbestendig. Hij is tot 1,98 meter valbestendig.

3e prijs publiek: OnePlus Urban Traveler Backpack – OnePlus maakt niet alleen telefoons en accessoires; ook hebben ze heel stijlvolle rugzakken in het assortiment. De tweede prijs van de publieksstemmen is de OnePlus Urban Traveler Backpack; een hele degelijke rugtas met een strak ontwerp. Hij is spat- en krasbestendig, heeft negen vakken en ook een ruimte voor je laptop. Met een ruimte van 20 liter kun je van alles meenemen in de tas.

Stemmen: Huawei Band 6 – deze stijlvolle fitnesstracker van Huawei is voor een stemmer op de fotowedstrijd. Dit hoeft niet de winnende foto te zijn. Met de Huawei Band 6 laat je de SpO2-meting verrichten, maar kun je ook terecht voor het meten van je hartslag en natuurlijk het bijhouden van je fitnessactiviteiten. Denk aan een wandeling of een mooie fietstocht. Ook het bijhouden van je stress en slaap behoort tot de mogelijkheden. Notificaties die je binnenkrijgt op je smartphone, worden ook op het horloge getoond.

Hoe kan ik meedoen?

Het meedoen is heel simpel. Belangrijk is dat je je volledige naam geeft bij het insturen van je foto. Ook geef je een titel en korte omschrijving van je foto, met wat er te zien is. Vermeld ook met welk toestel de foto gemaakt is. Je hebt zoals hierboven vermeld tot en met 13 augustus om je foto in te sturen.

Zoals hierboven gemeld; degenen die in de stemperiode hun stem achterlaten, maken ook kans op een prijs. Hiervoor verloten we een Huawei Band 6! Als je meedoet met de winactie van DroidApp, ga je akkoord met de voorwaarden (pdf) die we hebben opgesteld.

We willen Motorola, Huawei, Western Digital, Nokia, Sony en OnePlus enorm bedanken voor het mogelijk maken van de DroidApp Fotowedstrijd van 2021!