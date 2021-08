Fotowedstrijd 2021: stem op je favoriete foto’s en win prijzen!

Vanaf vandaag is het zover. Er kunnen geen foto’s meer ingezonden worden voor de DroidApp Fotowedstrijd voor ons 7,5 jarige bestaan. Nu is het wel wederom de beurt aan jou; stemmen op je favoriete foto’s en kans maken op prijzen!

Stemmen op je favoriete foto’s

Deze zomer vieren we het 7,5 jarig bestaan van DroidApp. Goed nieuws voor iedereen die graag wat wilt winnen, want je kunt deze hele maand nog meedoen aan de DroidApp Woordzoeker en onze speciale actie op Facebook. Daarmee kun je bijvoorbeeld de OnePlus Nord CE 5G winnen, of een smartwatch. Nu is het tijd voor deel 2 van onze DroidApp Fotowedstrijd die we vorige maand begonnen.

Prijzen

We hebben een groot aantal foto’s mogen ontvangen. Vanaf vandaag is het mogelijk om je stem uit te brengen. In totaal zijn er vijf schitterende prijzen te verloten onder de winnaars. De DroidApp-redactie kiest de 1e en 2e juryprijs. Het publiek krijgt het voor het grootste deel te zeggen; de drie foto’s met de meeste stemmen van het publiek maken eveneens kans op de prijs. Een foto kan maximaal 1 prijs winnen dus niet van zowel de publieksjury of de vakjury.

Welke prijzen kon je ook alweer winnen? Dat zetten we hieronder op een rijtje.

1e vakjury prijs: Moto G100 met Ready For Dock

Moto G100 met Ready For Dock 2e vakjury prijs: Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 II 1e publieksprijs: Nokia X20

Nokia X20 2e publieksprijs: Western Digital My Passport 1TB harde schijf

Western Digital My Passport 1TB harde schijf 3e publieksprijs: OnePlus Urban Traveler Backpack

OnePlus Urban Traveler Backpack Degenen die stemmen: Huawei Band 6

Je leest het goed. Je kunt de Huawei Band 6 winnen als je zelf een stem achterlaat. We nemen tussen 28 augustus en 1 september contact op met de winnaars!

Stemmen op je favorieten

Iedereen kan stemmen op drie foto’s. Dat kan via de button onder dit artikel. Je kiest hiermee je drie favoriete inzendingen. Bij het indienen van je favorieten vul je je e-mailadres in, die wij enkel gebruiken om contact met je op te nemen als je de winnaar bent van een prijs. Meerdere keren je stem achterlaten wordt door ons altijd opgemerkt; je wordt dan gediskwalificeerd en stemmen komen niet binnen op die foto, zonde voor de maker van de foto. Stemmen kan tot en met 27 augustus 23:59 uur, dus laat je stem horen!

Je kunt stemmen via de speciale tool, welke je kunt bereiken via deze link, of via de button hieronder. Succes!

Stem op jouw favoriete foto’s!