ANWB Onderweg app verbetert verschillende parkeerfuncties

De ANWB Onderweg app is een handige app voor menig automobilist. Voor degenen die goedkoop willen parkeren, of juist willen weten waar er geparkeerd kan worden, is de ANWB Onderweg 4.10 update een welkome toevoeging.

ANWB Onderweg app met verbeteringen Parkeren

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de ANWB Onderweg app. De applicatie wordt bijgewerkt naar versie 4.10. Met deze update hebben de ontwikkelaars de mogelijkheden rondom parkeren via de ANWB Onderweg app verder uitgebreid. Al sinds jaar en dag is het mogelijk om via de applicatie te parkeren en ervoor te betalen, maar nu heb je dus meer opties.

Met de nieuwste update kan de ANWB Onderweg app aangeven of je op loopafstand goedkoper kunt parkeren dan waar je nu staat. Daarnaast is de optie toegevoegd dat de app aangeeft of je ergens een parkeerschijf nodig hebt en hoe lang je in de blauwe zone mag staan. Verder belooft de ANWB verschillende optimalisaties en verbeteringen met deze app-update.

Je kunt de ANWB Onderweg app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.