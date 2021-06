ANWB Eropuit app: inspiratie voor wandel- en fietsroutes

De ANWB heeft in de Google Play Store meerdere applicaties uitgebracht. Eén daarvan is de ANWB Eropuit app. Deze applicatie helpt je met het informeren en inspireren voor wandel- en fietsroutes, maar ook voor uitjes.

ANWB Eropuit app

Met de ANWB Eropuit app kun je er even lekker tussenuit. Je hoeft voor de meeste functies geen lid te zijn, al krijg je als ANWB-lid wel meer mogelijkheden tot je beschikking. De app toont je op het startscherm verschillende wandel- en fietsroutes, ledenroutes en uitjes met ledenvoordeel. Routes kun je filteren op verschillende gebieden, zoals de provincie, tijdsduur, hoeveel kilometer en in wat voor soort omgeving.

Leuk aan de ANWB Eropuit app is dat je een eigen fietsroute kunt plannen. Hiervoor moet je wel lid zijn van de ANWB. Je kunt een route maken met behulp van de fietsknooppunten die je verspreid over Nederland en België kunt vinden. Door op een knooppunt te tikken, kiest de ANWB Eropuit app automatisch de snelste route. Je ziet in het overzicht vervolgens de afstand van de geplande route.

Onderin beeld vind je de navigatiebalk, daar heb je toegang tot nog meer functies. Zo kun je bij ‘In de buurt’ een overzicht krijgen van reparatiepunten en knooppunten voor je wandel- of fietstocht. Ook plekken waar je koffie kunt drinken of een ijsje kunt halen worden hier getoond.

Leden van de ANWB krijgen Ledenvoordeel. Welke voordelen er zijn, kun je direct terugzien in de applicatie. Deze hebben ook weer te maken met de uitjes die je kunt doen. Als je pech krijgt onderweg, kun je via de app ook de hulp van de Wegenwacht inschakelen.

De ANWB Eropuit app kun je downloaden uit de Google Play Store. Enthousiast over het maken van je eigen fietsroute? Lees dan ook zeker onze review over de Komoot app.