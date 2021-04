Alle Bankjes app: precies weten waar je kunt uitrusten

Wanneer je een flinke wandeling maakt, kan het heerlijk zijn om even uit te rusten op een bankje, of je lunch erbij te pakken. Daar kan de Alle Bankjes app bij helpen.

Alle Bankjes

In de Google Play Store vind je een hoop onwijs handige applicaties. Met het voorjaar in aantocht en de hopelijk zomerse dagen, kan de app ‘Alle Bankjes’ goed van pas komen. Deze applicatie toont, zoals de naam stiekem al verklapt; de bankjes waar je op uit kunt rusten. Niet beperkt tot één plek, maar verspreid door heel Nederland.

In de Alle Bankjes app vind je niet alleen de bekende bankjes waarop je kunt uitrusten. Locaties met picknickplaatsen en andere rustpunten worden ook getoond in de app. Alle bankjes kunnen bekeken worden op de kaart, of je kunt een lijst bekijken met alle bankjes in een straal van 5 kilometer rondom je huidige locatie.

Wanneer er een bankje mist kun je deze toevoegen aan de kaart. Is er een bankje verdwenen, dan kun je deze melden. Zo kan de kaart bijgewerkt worden. De applicatie is eenvoudig in het gebruik, al is de interface wat gedateerd. De app is gratis en reclamevrij. Je kunt de Alle bankjes app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.