De vergeten smartphone: Kodak IM5 uit 2015

De Eastman Kodak Company, of kortweg Kodak, was meer dan een eeuw de grootste speler in de wereld van fotografie. Wat veel mensen niet weten is dat het bedrijf ook smartphones maakte. Slechts twee modellen verschenen daadwerkelijk op de markt: de Kodak IM5 en Kodak Ektra. In deze editie van de vergeten smartphone praat ik jullie bij over de Kodak IM5.

Over de Eastman Kodak Company

Allereerst een korte geschiedenisles over Kodak. De Eastman Kodak Company werd in 1892 opgericht door George Eastman. Met zijn bedrijf bouwde hij een imperium op, waardoor Eastman decennialang heer en meester was op het gebied van fotografie. Hij verdiende zijn geld met de verkoop van filmcamera’s en filmrolletjes, en later ook digitale camera’s, compact camera’s en spiegelreflexcamera’s. Met een marktaandeel van meer dan 85 procent ging het Kodak voor de wind.

In de jaren negentig keerde het tij voor Kodak. Het was zelfs zo erg dat het bedrijf in 2012 surseance van betaling aanvroeg, de stap voorafgaand aan een faillissement. Analisten zeiden dat Kodak de impact en ontwikkeling van digitale fotografie verkeerd had ingeschat en daarvoor nu de prijs moest betalen. In de jaren zeventig, toen het bedrijf de eerste digitale camera ontwikkelde, dacht Kodak dat ‘niemand foto’s wilde bekijken op een televisiescherm’, aldus The New York Times dat enkele jaren geleden een bedrijfsprofiel van Kodak maakte. De verdere ontwikkeling van digitale camera’s stond om die reden niet hoog op de agenda. Kodak zat er faliekant naast en deze vergissing zou het bedrijf wel eens de kop kunnen kosten.

Tot een daadwerkelijk faillissement kwam het nooit. In 2013 onthulde Kodak een reorganisatieplan en maakte het bedrijf een doorstart. Voortaan zou het zich richten op printtechnologie voor zakelijke klanten. Daarmee nam het bedrijf na 120 jaar afscheid als cameraproducent. Tot op de dag van vandaag bestaat Kodak.

Kodak IM5

Het had dus weinig gescheeld of we hadden nooit kennis kunnen maken met de Kodak IM5, de eerste Android-smartphone van het bedrijf. Kodak onthulde het toestel in januari 2015 op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De IM5 was ontwikkeld door de Britse Bullitt Group, die je wellicht kent van de Cat-smartphones. Het toestel werd aangeprezen als een telefoon ‘voor consumenten die de waarde en het erfgoed van het merk Kodak weten te waarderen’. “Hij ziet er geweldig uit, is eenvoudig in het gebruik en biedt echt waar voor zijn geld”, zo zei Oliver Schulte, CEO van Bullitt Mobile, bij de presentatie van de IM5.

Qua specificaties was de Kodak IM5 niet bepaald een hoogvlieger. Het was een midranger die draaide op 4.4 KitKat. Mettertijd kreeg hij een upgrade naar Android 5.0 Lollipop, en daar hield het updatesprookje voor de IM5 op. Het beeldscherm was 5 inch in doorsnee en had een resolutie van 1280 bij 720 pixels. De accucapaciteit kwam niet verder dan 2.100 mAh. Achterop was een 13-megapixelcamera met LED-flitser geplaatst. De selfiecamera had een resolutie van 5 megapixels.

Onder de motorkap was een MT6592 geplaatst, een octa core-processor van MediaTek met een kloksnelheid van 1,7 GHz. Verder werd hij vergezeld met 1 GB aan werkgeheugen en 8 GB aan intern geheugen. Met een microSD-kaartje kon de opslagcapaciteit worden uitgebreid tot 32 GB. Naast de Google Play Store had Kodak ook een alternatieve app store laten installeren genaamd Apps. Deze store was niets meer dan een handjevol apps die door Kodak gekozen waren voor gebruikers. Om ze te downloaden moest je nog steeds naar de Play Store. De behuizing was gemaakt van polycarbonaat, wat je direct merkt zodra je de telefoon vastpakt. De Kodak IM5 verscheen in het zwart en wit.

Camera was niet om over naar huis te schrijven

Kodak deed alsof het veel tijd en energie had gestoken in de camera-applicatie. Maar dat viel vies tegen: de user interface was standaard en teleurstellend. De hoofdcamera was naar eigen zeggen een camera met ‘unieke beeldmanagement software’ om foto’s te bewerken, te delen op sociale media en uit te draaien. De telefoon was namelijk compatibel met thuisprinters van Kodak, wat voor die tijd kennelijk een unique selling point was.

Van een Kodak-smartphone verwacht je plaatjes van hoge kwaliteit. Dat wist Kodak niet waar te maken met de IM5. Foto’s die je in het daglicht schiet zien er aardig uit, meer ook zeker niet. Als het wat donkerder is of je binnenshuis met de camera aan de slag gaat, is het lastig om scherpe plaatjes te schieten. Foto’s zijn snel wazig en onscherp, zitten vol met ruis en zijn veelal onderbelicht. Achteraf kun je het een en ander corrigeren -zoals kleur, contrast, belichting en rode ogen verwijderen- maar de mogelijkheden zijn beperkt. Wel kun je je uitleven door effecten, frames, stickers, overlays en teksten toe te voegen.

De Kodak IM5 lag in juni 2015, een half jaar na de introductie, in ons land in de schappen. De adviesprijs bedroeg 280 euro, wat een forse prijs is voor een middenklasser met weinig indrukwekkende specificaties. Het toestel is dan ook nooit aangeslagen bij een grote groep.



Kodak IM5 samengevat in 5 punten: