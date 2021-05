De 8 beste apps van april 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan steeds meer richting de zomer. Tijd om terug te blikken op de vierde maand van het jaar. In dit artikel zetten we eerst het belangrijkste nieuws van de maand april op een rijtje, samen met de beste Android-apps van april.

Android in april

Het belangrijkste nieuws van april kwam van LG. De fabrikant stopt met het uitbrengen van smartphones. Wel blijven de toestellen nog in de verkoop en zullen er nog updates uitgebracht worden in de komende jaren. We hebben een mooie samenvatting geschreven met ‘Een ode aan LG: hoe LG de smartphone groot maakte‘. Want LG is verantwoordelijk voor verschillende innovaties die we vandaag de dag nog steeds in smartphones terugzien.

Er was verder nog meer nieuws. Zo begon de maand natuurlijk met 1 april; waarbij we de beste grappen van 1 april 2021 op een rijtje hebben gezet. DroidApp begon met het Android Update Bulletin, waarbij we iedere week op een rij zetten welke toestellen bijgewerkt zijn met een update. WhatsApp zal je verder verplichten om de nieuwe voorwaarden te accepteren. Flitsmeister bracht definitief de Android Auto-ondersteuning uit voor de app.

Tele2 heeft vanaf nu een weekend-bundel voor onbeperkt internet en KPN kwam negatief in het nieuws doordat een tijd lang gesprekken van KPN-klanten afgeluisterd konden worden door Huawei. In de code van Android 12 zijn nog een hoop nieuwe functies ontdekt en Google kwam met 3D Earth Timelapse. Aan het begin van de maand dook een enorm Facebook-lek op, waarbij je zelf kunt controleren of jouw gegevens er tussen zitten. Verder werd bekend dat Samsung een eigen versie krijgt van de Google Berichten-app.

Deze maand waren ook verschillende aankondigingen. Zoals die van de Moto G20. Relatieve nieuwkomer TCL komt nu met nog twee toestellen; de TCL 20L-serie. Oppo kwam met drie nieuwe toestellen in de A-serie en Sony presenteerde de Xperia 1 III, Xperia 5 III en Xperia 10 III. Een grootse aankondiging was er ook van Nokia; met de X- en G-serie.

Eind april moesten we afscheid nemen van Henk van Loosbroek, hij is niet meer onder ons.

Reviews

Maar liefst zes uitgebreide reviews zijn deze maand online gekomen op DroidApp. Vier smartphones en twee smartwatches werden aan een uitgebreide test onderworpen. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

Specials

Wil je alles uit je Bitcoins of andere cryptomunten halen, dan hebben we daar een mooi artikel over voor je. Dit zijn de 7 beste apps om te starten met Bitcoin en andere cryptomunten. Tevens hebben we een mooi lijstje voor je met de 8 beste smartphones tot 200 euro. Op Koningsdag verscheen een mooi overzicht met de 6 beste smartphones tot 150 euro.

‘Vergeten’

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ werd ook weer uitgebreid met nieuwe edities. Deze maand kon je alles lezen over de volgende toestellen;

Beste apps

In dit gedeelte van het maandoverzicht zetten we de beste Android-apps van april op een rij. Want welke applicaties mocht je niet missen deze maand. Het gaat om apps die we (uitgebreid) hebben besproken, een update hebben ontvangen of om een andere reden het vermelden waard zijn.

Bitvavo

Het handelen in Bitcoin en andere cryptomunten is helemaal hot. Niet heel gek, want je kunt er een leuk zakcentje aan over houden. We bespraken deze maand de app Bitvavo, waarmee je eenvoudig en met lage inleg kunt starten met het handelen in cryptovaluta. Interessant en tevens een groot voordeel zijn de lage transactiekosten die je betaalt bij Bitvavo. Dit is slechts 0,25 procent, terwijl dat bij concurrenten (zoals Blox) al een procent is. Meer informatie vind je ook direct bij Bitvavo.

Wombo

Een applicatie die in korte tijd razendpopulair is geworden, is Wombo. Middels kunstmatige intelligentie en deepfake kan een stilstaande foto bewegen op de maat van de muziek. Oftewel, laat je selfies zingen en bewegen. Dat klinkt saaier dan het is, want de uitwerking is een verrassend spektakel. Maak bijvoorbeeld een foto van je oma en laat haar los gaan op de muziek van O-Zone. Alle details hebben we voor je verzameld in dit artikel over Wombo.

Smart Launcher 5

Launchers zijn er in vele soorten en maten. Onlangs bespraken we op DroidApp Smart Launcher 5. Deze launcher biedt tal van mogelijkheden die zeker van pas kunnen komen. Je kunt speciale pagina’s maken voor je apps en voor je widgets. Verder kun je aan de slag met het personaliseren van een thema, waarbij de kleuren van een achtergrond overgenomen worden. Je kunt de icoontjes personaliseren, net als de weer-tijd widget en ook kunnen je apps netjes gesorteerd worden.

Alle Bankjes

Op DroidApp hebben we ook de Alle Bankjes app besproken. Deze applicatie laat je vrijwel alle bankjes zien die je terug kunt vinden in Nederland. Handig als je een lange wandeling hebt gepland, of graag tijdens je fietstocht je lunch wilt nuttigen. Er is een enorm aanbod van bankjes die je verspreid over het land terug kunt vinden. Mist er een locatie, dan kun je die zelf indienen via de app.

Flitsmeister

Een andere applicatie die veel aandacht heeft gekregen in april, is Flitsmeister. Wanneer je auto beschikt over Android Auto, kun je vanaf nu Flitsmeister voor Android Auto gebruiken. Eerder was de functionaliteit al uitgerold in de beta-versie, en nu is hij er voor iedereen. Er zijn nog meer nieuwe functies toegevoegd, zoals nieuwe widgets.

Balanced

Meditatie-app Balanced is vanaf nu ook beschikbaar voor Android. Je kunt tal van verschillende opdrachten uitvoeren met de app en zo aan de slag gaan met je eigen gezondheid. De app focust zich op opdrachten voor je slaap, stress, focus en gemoedstoestand. Op basis van je eigen wensen kun je een persoonlijk plan krijgen met de verschillende opdrachten.

GPX Viewer

Je kunt op DroidApp ook alles lezen over GPX Viewer. Deze applicatie heb je misschien niet dagelijks nodig, maar kan wel degelijk erg handig zijn. Je kunt meerdere GPX-files, met bijvoorbeeld een zelf uitgestippelde route, bundelen en als één bestand openen in GPX Viewer. Handig als je je rondreis terug wilt zien in de app. Ook ander soort bestanden kunnen met de app geopend worden, waardoor je alle routes, trajecten en tussenpunten kunt bekijken. Paden kunnen ook geanalyseerd worden en ook tal van andere mogelijkheden heb je met de GPX Viewer app tot je beschikking.

Foto: NOS

NOS

In de Play Store is eind april een update verschenen voor de NOS app. Deze applicatie heeft een nieuw startscherm gekregen. Vanaf nu heb je nog sneller toegang tot de belangrijkere artikelen en vind je nieuwe secties. Daar vind je weer onderdelen zoals videocontent en collecties. Daarnaast is in de NOS app 6.0 ook het sportnieuws verbeterd met onder andere een nieuw scorebord.

Bonus-tip: DroidApp app

Onze eigen DroidApp App mag natuurlijk ook niet ontbreken op je toestel. Je hebt direct toegang tot het belangrijkste Android-nieuws. Daarnaast vind je er direct reviews, tips en specials. In het zijmenu heb je toegang tot de handige toestelpagina’s met daarin van vrijwel alle smartphones de specificaties en de actuele prijzen. Leuk voordeel; de app van DroidApp is gratis én advertentievrij.