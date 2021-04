NOS app 6.0 introduceert nieuw startscherm en meer verbeteringen

De NOS app is bijgewerkt met een nieuwe update die gedownload kan worden uit de Google Play Store. Het gaat om NOS app 6.0. Gebruikers zien een nieuw ontwerp voor het startscherm. Daarnaast zijn er nog andere verbeteringen doorgevoerd door de NOS.

NOS app in het nieuw

De NOS app is in een nieuw jasje gestoken. De applicatie toont voortaan drie topverhalen, in plaats van twee. De eerste wordt groots in beeld gebracht, terwijl de twee anderen als blok eronder worden getoond. Gebruikers van de NOS app zien verder strepen staan. Tijdens het scrollen vind je een nieuwe sectie genaamd ‘Kijken’ waar je direct verschillende soorten video’s terug kunt vinden en waar je horizontaal doorheen kunt vegen. Verder kun je er ook terecht voor verschillende collecties/specials die door de NOS in de app zijn gezet. Tevens kun je nu swipen door full-screen video’s en meer.

Bron foto: NOS

Het sportnieuws kent ook verschillende verbeteringen. In de NOS app vind je vanaf nu een nieuw scorebord en is ook deze sectie bijgewerkt met verbeteringen. Vanaf nu is het mogelijk om alerts in te stellen voor wedstrijden en sporten die uitgezonden worden bij de NOS. De verbeteringen in de NOS app zijn doorgevoerd op basis van feedback van een groot gebruikersonderzoek.

De update voor de NOS app kun je vanaf nu uit de Google Play Store downloaden via onderstaande button.