NOS app voegt verbeteringen toe voor liveblogs: mis niks meer

Er staat een update klaar voor de NOS app in de Google Play Store. De nieuwste versie van de toepassing brengt verbeteringen voor de liveblogs. Hierdoor hoef je niets meer te missen van deze live-verslagen.

Liveblog verbeteringen in NOS app

De nieuwste versie van de NOS app geeft je meer opties. In de nieuwste versie, die vanaf nu gedownload kan worden uit de Google Play Store, gaat het om verbeteringen met betrekking tot de liveblog-functionaliteit. Je hoeft voortaan niks meer te missen van nieuwe updates die in een liveblog gedeeld worden. Bij een liveblog kun je op het belletje tikken om deze te volgen. Zo krijg je van ieder nieuw artikel in de liveblog een notificatie op je smartphone.

Een andere verbetering die terug te vinden is in de NOS app, heeft betrekking op de foto’s. Voortaan kun je direct inzoomen op een foto door ‘te pinchen’. Hiermee schuif je twee vingers uit elkaar, of juist naar elkaar toe om in- of uit te zoomen. De update kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store.