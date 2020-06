NOS app laat je vanaf nu Regionaal nieuws nog makkelijker lezen

Al sinds enige tijd werken de regionale omroepen samen met de NOS om het belangrijkste nieuws uit regio’s te bundelen. Nu wordt er een nieuwe stap gezet en kan via de NOS app het regionale nieuws direct in je overzicht weergegeven worden.

Regionaal nieuws in NOS app

In de Google Play Store staat een update klaar voor de NOS app. De nieuwste versie van de applicatie maakt het voor gebruikers makkelijker om regionaal nieuws te volgen. Na de update vind je in de app onderin beeld een pop-up scherm waarbij je kunt kiezen om het nieuws uit je regio ook in het startscherm te laten zien, tussen de andere berichten van de NOS.

Wil je het regionale nieuws zien in de NOS app, dan kun je dit ook instellen bij de instellingen. Je kunt maximaal twee regionale omroepen selecteren die getoond worden in het nieuwsoverzicht. Andersom gaat het ook werken. In de apps van de regionale omroepen wordt het mogelijk gemaakt om nieuws van de NOS in die apps te tonen. Alleen in de L1 Limburg app zal deze functionaliteit later beschikbaar komen.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store.