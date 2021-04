De 5 beste apps van maart 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan naar april, naar het echte begin van de lente. Eerst blikken we nog even terug op de maand maart. Wat zijn de beste apps voor Android en wat was het belangrijkste nieuws?

Android in maart 2021

De derde maand van 2021 was er nog steeds één waarin corona veel aandacht vroeg. Toch was er gelukkig meer te melden deze maand en zetten we ook deze maand weer het belangrijkste nieuws, en de beste apps van maart 2021 op een rij.

Allereerst willen we in de komende tijd DroidApp verder gaan verbeteren. Daarvoor is jouw mening erg belangrijk. Als je meedoet met onze korte DroidApp Enquete 2021, maak je kans op de gloednieuwe POCO X3 Pro smartphone!

Wat was er allemaal in het nieuws in maart? We hadden in ieder geval verschillende aankondigingen. Zo zagen we de nieuwe Oppo Find X3-serie, maar ook de nieuwe OnePlus 9-serie en de Watch, Moto G100 en de nieuwe Galaxy A52 en Galaxy A72. Samsung toonde ook de nieuwe Galaxy XCover 5 die direct verkrijgbaar werd, Poco presenteerde de X3 Pro en F3, Xiaomi de Redmi Note 10-serie en uitbreiding voor de Mi 11-reeks.

Er waren ook andere verbeteringen te melden deze maand. Vanaf nu kun je (video)-bellen via WhatsApp Desktop. Google presenteerde haar nieuwe Nest Hub 2. Amazon Warehouse is vanaf nu beschikbaar in Nederland, waarbij je geopende producten met korting aan kunt schaffen. Vanaf nu vinden we ook TCL in ons land, deze fabrikant brengt al lange tijd toestellen uit onder de naam Alcatel en richt zich nu ook op de Benelux met haar eigen merknaam.

T-Mobile kwam negatief in het nieuws doordat het jarenlang privacygevoelige informatie heeft gedeeld met derden. De dagbundels van Tele2 en T-Mobile werden verder uitgebreid. Fitbit kwam met de Ace 3, een fitnesstracker speciaal voor kinderen. Daarbij hebben Sony en Nokia al afgezegd voor de komende editie van het Mobile World Congress en begon Netflix met het aanpakken van accounts die gedeeld worden.

‘De vergeten telefoon/smartphone’

Deze maand hebben we weer meerdere edities gepubliceerd van onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’. De edities van maart hebben we hieronder voor je neergezet.

Reviews en specials

Op DroidApp zijn in maart drie reviews verschenen, denk bijvoorbeeld aan het nieuwe vlaggenschip van Oppo en OnePlus. Verder verschenen er twee specials; met de beste Formule 1 apps en de beste Galaxy S21 tips. Lees ook zeker ons mooie overzicht met de beste 1 april grappen van 2021.

Beste apps

In maart hebben we meerdere applicaties besproken op DroidApp. Omdat ze nieuw zijn, bijgewerkt zijn met een update of omdat ze interessant zijn om te vermelden.

Be My Eys

Mensen helpen die slechtziend of blind zijn hoeft niet perse op locatie. De ontwikkelaars van de Be My Eys app hebben deze applicatie daarvoor bedacht. Hiermee kun je bijvoorbeeld een slechtziend iemand helpen met dingen als het doorgeven van de meterstanden, kijken of bepaalde kleding goed matcht of doorgeven wat de houdbaarheidsdatum is van iets. Je kunt in het Nederlands helpen, maar ook in een andere taal. Je kunt anderen helpen middels een videoverbinding.

Android Auto

Android Auto is vanaf de maand maart officieel beschikbaar in Nederland en België. Al eerder werd deze aankondiging gedaan, maar werd blijkbaar stilletjes uitgesteld. Android Auto komt onderweg goed van pas. Indien je auto ondersteuning heeft voor Android Auto, kun je je telefoon verbinden met de auto. Vervolgens kun je verschillende functies gebruiken zoals navigeren met Google Foto’s of je muziek bedienen met Spotify, of juist allebei. Verschillende andere apps bieden inmiddels ook Android Auto-ondersteuning waarmee je aan de slag kunt.

Google Foto’s

Google Foto’s is een fijne galerij-app waar je niet alleen je offline foto’s terug kunt vinden, maar ook de afbeeldingen die online zijn opgeslagen. In maart is de functionaliteit verder uitgebreid op het gebied van herinneringen. Daar vind je nu al foto’s van momenten die je die dag jaren geleden hebt gemaakt. Daar komen nu andere onderwerpen bij zoals ‘in de rimboe’ of dansen, het beste van de winter en ga zo maar door. Zo kun je terugkijken op nog meer momenten.

Telegram

Chat-app Telegram heeft ook een update verspreid waarbij het mee wil liften op het succes van audiodeel-app Clubhouse. Deze applicatie is er niet voor Android, dus Telegram lijkt dat gat te willen opvullen. Je kunt met anderen een soort chatgesprek starten, maar dan middels audio. Zo kun je inhaken op anderen. In maart verscheen Telegram 7.6.0 met verschillende verbeteringen en dus ook deze nieuwe optie.

Google Maps

Nieuws was er ook over Google Maps. De handige kaartendienst werd in maart definitief voorzien van een donker thema. Daarbij werden eind maart een hoop nieuwe functies voorgesteld die we binnenkort terug gaan zien in de Android-app (en iOS-app) van Google Maps. Gebruikers kunnen een milieuvriendelijke route plannen, maar er komen ook nieuwe lagen zoals het weer en de luchtkwaliteit.

Bonustip: DroidApp App

Mocht je de DroidApp App nog niet op je smartphone hebben staan, dan kunnen we je dat bij deze zeker aanraden. Met de gratis, reclamevrije DroidApp App blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones, apps en meer. Daarbij heb je toegang tot de actuele specificaties en prijzen van alle smartphones en bereik je snel de reviews, tips en meer!