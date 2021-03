Google kondigt Nest Hub 2 officieel aan met slaap-tracking

Vanmorgen dook de eerste informatie al op over de Google Nest Hub 2. Nu is de nieuwe versie van de smart speaker officieel aangekondigd. We zetten de details op een rijtje.

Google Nest Hub 2

Dat een aankondiging niet lang meer op zich zou laten wachten, dat zat er wel in, maar dat het vandaag al het geval zou zijn, dat hadden we niet verwacht. Zojuist heeft Google haar nieuwste smart speaker aangekondigd: de Google Nest Hub 2.

De nieuwe smart speaker van het bedrijf is vanaf 30 maart verkrijgbaar en komt met een prijs van 99,99 euro. Hiermee is hij vijftig euro goedkoper dan bij de release van z’n voorganger. Visueel gezien is het product gelijk aan het huidige model. Wel zijn er onderhuids een reeks verbeteringen op te merken. In plaats van twee, zijn er nu drie microfoons aanwezig. Google belooft verder een 50 procent sterkere bass en nieuwe bediening middels gebaren. Deze bediening wordt Motion Sense genoemd.

Sleep Sensing

Bij de Nest Hub 2 is de belangrijkste verbetering, de focus op het bijhouden van je slaap. Ideaal als je de Nest Hub ook gebruikt op je nachtkastje als wekker of radio. Je krijgt namelijk bij het wakker worden direct je slaapanalyse voorgeschoteld. Hiervoor hoef je volgens Google niet langer meer een fitnesstracker of smartwatch te dragen tijdens het slapen. Het bijhouden van je slaap is niet verplicht en kan gewoon uitgeschakeld worden. Sensoren analyseren je slaap op basis van verschillende eigenschappen; beweging, ademhaling en ze luisteren naar geluiden zoals hoesten, draaien en snurken. Verschillende gebeurtenissen zoals het aantal minuten dat je snurkt worden ’s ochtends aan je getoond. Na verloop van tijd kan de Nest Hub je slaappatroon begrijpen en je een ideaal schema voorschotelen. De gegevens kunnen vervolgens gesynchroniseerd worden met Google Fit.

Google brengt de Nest Hub 2e generatie uit voor 99,99 euro. Als eerst komt hij beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, de VS en Canada. Overigens komt Sleep Sensing eerst als gratis preview beschikbaar, en zal er later voor in de buidel getast moeten worden. Er is dus niets bekend over een Nederlandse release. De eerste generatie Nest Hub kwam ook pas veel later naar ons land.