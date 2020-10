Google Nest Audio uitgebracht in Nederland: dit moet je erover weten

Google heeft een nieuw apparaat uitgebracht op de Nederlandse markt. Het gaat om de Google Nest Audio, de slimme muziekspeaker, perfect voor de muziekliefhebber.

Google Nest Audio in Nederland

We kunnen vanaf nu de Google Nest Audio kopen. Deze slimme speaker heeft vergelijkbare mogelijkheden als de Google Nest en Nest Mini, maar is nu geoptimaliseerd voor de liefhebbers van muziek. De behuizing is vervaardigd uit plastic en heeft een stoffen bovenkant. In de stoffen bovenkant zitten bovenop touch-sensitive toetsen die de bediening regelen van de muziekspeler. Je kunt het volume wijzigen of de muziek pauzeren. Daarnaast kun je uiteraard ook aan de slag met de spraakbediening.

Je kunt voor stereogeluid de Nest Audio koppelen aan andere slimme speakers van Nest, om zo de geluidskwaliteit te verbeteren. Daarnaast is de speaker voorzien van een betere bass en meer geluidssterkte. Natuurlijk werken ook de bekende Google Assistent commando’s met dit apparaat.

De Google Nest Audio kun je nu kopen voor 99 euro per stuk, of een set van drie voor 199 euro. Je kunt ze kopen bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt.