Amazon Warehouse beschikbaar in Nederland: geopende producten met korting

Amazon heeft haar dienst ‘Amazon Warehouse’ uitgebracht in Nederland. Via het platform kunnen geretourneerde, geopende en gebruikte producten aangeschaft worden bij Amazon.

Amazon Warehouse

Vanaf nu kun je bij Amazon terecht voor spullen die geretourneerd zijn naar de webwinkel. Het gaat om teruggestuurde producten met geopende verpakking, maar waar verder niets mis mee is. Het platform wordt Amazon Warehouse genoemd en is vanaf nu beschikbaar in Nederland, nadat het eerder al beschikbaar was in andere landen. Andere webwinkels zoals Bol.com en Coolblue bieden dit al langere tijd aan.

Volgens Amazon worden stevige kortingen aangeboden op geretourneerde producten. Voor elk product is er een kwaliteitscontrole geweest, zodat je weet wat je koopt. De conditie wordt aangegeven met “Als nieuw”, “Erg goed”, “Goed” en “Acceptabel”. Amazon Warehouse biedt 16 productcategorieën, waaronder elektronica, videogames, wonen en boeken. Voor de producten geldt de garantie van Amazon en Prime-leden krijgen gratis verzending. Je kunt Amazon Warehouse hier terugvinden.