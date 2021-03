De 5 beste sim-only abonnement aanbiedingen van maart 2021

We hebben ook deze maand weer een overzicht met de beste abonnement-aanbiedingen van maart 2021. Hoe fijn is het als je weer wat geld kunt besparen door over te stappen op een andere provider, of juist om nu te verlengen.

Sim-only aanbiedingen maart 2021

Iedere maand zet DroidApp de beste sim-only abonnementen van de maand voor je op een rij. Zo zie je direct of het interessant is om over te stappen. Ook deze maand kun je weer geld besparen en krijg je meer data voor hetzelfde of minder geld. We zetten de beste deals op een rijtje.

Simpel

Bij telecomprovider Simpel maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile. Tijdelijk zijn het de Dubbel Data Dagen. Voor een tientje per maand heb je 8GB aan internet en onbeperkt bellen. Dat is een hele interessante aanbieding. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten. Genoeg aan 4GB data, dan betaal je in combinatie met 250 minuten slechts 7,50 euro per maand. Voor 13,50 euro per maand heb je 12GB internet.

Verkrijgbaar bij Simpel

Youfone

Geld besparen kan ook deze maand bij Youfone, waarbij je het KPN-netwerk gebruikt. De bundel met 10GB internet en 120 minuten kost je 10,00 euro per maand. Tijdelijk hoef je ook de aansluitkosten niet af te rekenen ter waarde van 15,00 euro. Ben je geen grote datagebruiker, dan krijg je voor 6,00 euro de 1GB bundel met 120 minuten. Voor 14,50 euro per maand krijg je de 20GB bundel met 120 minuten.

Verkrijgbaar bij Youfone

De Nokia 5.4

Tele2

Alleen vandaag nog; flinke korting op de 20GB databundel van Tele2. Een bundel met 20GB internet en 200 min/sms kost je 15,00 euro per maand. Met onbeperkt bellen betaal je in totaal 18,00 euro per maand. Deze aanbieding loopt vandaag af. Daarbij bespaar je ook nog eens 20 euro op de aansluitkosten. Verder heeft de provider ook een interessant geprijsde 7GB bundel.

Verkrijgbaar bij Tele2

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe gebruik je het Vodafone-netwerk. Het voordeel van Hollandsnieuwe is dat alles uit één bundel gaat. Geen probleem dus als je de ene maand meer internet en de andere maand meer belt. Maandelijks kun je je bundel omhoog en omlaag aanpassen. Voor 10,00 euro heb je 4000 MB/min/sms. Voor 2,00 euro per maand kun je de bundel met onbeperkt bellen kiezen.

Verkrijgbaar bij Hollandsnieuwe

Budget Mobiel

Budget Mobiel maakt gebruik van het netwerk van KPN en heeft de keuze uit twee abonnementssoorten. Dat maakt het lekker overzichtelijk. Voor 15,00 euro per maand heb je een bundel met onbeperkt bellen en 7GB internet. Voor 20,00 euro krijg je onbeperkt internet en bellen. Maandelijks kun je 14GB binnen de EU gebruiken. Houd wel rekening met de internetsnelheid die erg laag ligt; 5Mbps download en 1Mbps up. Klanten met Budget Thuis krijgen 5,00 euro per maand korting.

Verkrijgbaar bij Mobiel

Overige aanbiedingen

Je kunt nog van meer voordeel profiteren. Denk aan een gratis cadeau bij het afsluiten van een sim-only abonnement bij Ritel. Daar kun je kiezen uit verschillende providers. Verder kun je terecht bij de volgende providers en aanbieders, waar je direct uitkomt op de pagina met sim-only aanbiedingen.

