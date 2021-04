1 april 2021: dit zijn de beste grappen van dit jaar

Op 1 april worden trouw weer een groot aantal grappen gedeeld. DroidApp zet de beste en meest opvallende grappen van 1 april 2021 op een rij. Welke humor mocht je niet missen?

1 april 2021 grappen

Voor het tweede jaar op rij heeft Google geen nieuwe 1 april grap uitgebracht. Vorig jaar gaf Google de reden dat het door de Coronacrisis ongepast zou zijn qua timing. Het lijkt erop dat Google deze reden dit jaar ook weer gebruikt. Vele andere bedrijven zitten niet stil. We hebben een selectie van de beste grappen die te maken hebben met de tech, samen met enkele opvallende pareltjes.

Coolblue

Coolblue Buiten, dat is de nieuwe dienst van de webwinkel met de slogan “Vandaag besteld, morgen van huis”. Het is een naar eigen zeggen hypergepersonaliseerde bezorgdienst die jou echt verder brengt. Je kiest een tijdslot en je wordt thuis opgehaald. Onderweg kun je aan de slag met je werk of koken. Later dit jaar krijg je de hometrainer, zodat je thuis buiten kunt sporten. Het resultaat vind je hieronder. Je kunt je ook gelijk aanmelden via de bijbehorende website.



Efteling

De Efteling komt ook met een 1 april grap. Binnenkort is het verleden tijd om kotsmisselijk een attractie uit te komen. Samen met de Technische Universiteit Eindhoven is er onderzoek gedaan naar een verband tussen het gegeten voedsel en het bezoek aan een attractie. De Efteling app krijgt een nieuwe functie waarmee je met de revolutionaire scanner je maaginhoud kunt scannen. Je ziet vervolgens een groen vakje als je veilig de achtbaan in kunt, een rood vakje betekent dat je beter niet in kunt stappen. Alles om het zogenaamde ‘braakrisico’ te verminderen.



Tikkie

Tikkie heeft een wat verdergaande geschiedenis met 1 april grappen. Zo kwam het in 2019 met het Tikkie incassobureau. Zo moet het mogelijk zijn om nog sneller je geld terug te krijgen. Speciaal voor je vrienden die niet ingaan op je Tikkies, kun je nu een offline tikkie sturen; Tikkie Postduif. Je tikkie kun je delen met de postduif, zodat de kans groter is dat je je geld krijgt. De functie komt binnenkort in de app beschikbaar.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tikkie (@tikkie_app)

DroidApp

Eind maart maakte DroidApp bekend uit te breiden naar Zweden. We kunnen inmiddels het nieuws delen dat we deze stap voorlopig uitstellen. Niets gelogen aan een ambitie voor Zweden en de Zweedse taal, maar we willen de Zweden meer bieden dan alleen een nieuwe Android-website. We sluiten echter niks uit in de toekomst! We waarderen de vele reacties die we hebben ontvangen!

Andere partijen

Er zijn natuurlijk nog veel meer grappen. Pizzaketen Domino’s wil een streep zetten door de eeuwig durende discussie. Het bedrijf wordt ananas-vrij en gooit geen ananas meer op pizza’s. New York Pizza brengt Pizza Pepperoni Soep uit (met deeg-croutons). Winkelketen Jamin wordt hernoemd naar Japlus, voor wat meer positiviteit.

Het Roemeense automerk Dacia wil Tesla achterna en ook een auto de ruimte in schieten. Dacia wil de Dacia Duster naar de ruimte schieten en het ruimtevaartprogramma Dustar lanceren. Volkswagen wil door het leven als Voltswagen, in het kader van de elektrificatie van het autoprogramma. Daarbij kwam in de afgelopen dagen de Visdeurbel in Utrecht in het nieuws, waarvan je het nieuws hieronder kunt lezen. Bij Lego komen ze met SmartBricks. Deze Lego-steentjes zorgen ervoor dat je niet meer met je voeten op zo’n vervelend blokje komt te staan.