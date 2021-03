Groot nieuws: DroidApp breidt uit naar Zweden

Na lange tijd van voorbereiding is het vandaag zover. DroidApp zal na ruim 7 jaar bestaan uitbreiden naar Zweden. Een logische stap voor het team van DroidApp.

DroidApp.se: Vi kommer!

Al langere tijd is DroidApp een begrip in Nederland. In februari vierden we onze zevende verjaardag. Als brenger van het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones, providers, apps en nog veel meer informeren we vanuit onze passie, onze lezers. Om onze visie verder te verbreden hebben we besloten uit te breiden.

DroidApp zal binnen afzienbare tijd zich ook op de Zweedse markt gaan richten. Het land van Volvo, IKEA, ABBA, H&M, Spotify en natuurlijk de schitterende natuur. Het klinkt misschien als een vreemde stap, maar Luke en Stefan, de oprichters van DroidApp delen allebei hun passie voor Zweden. Met grote regelmaat bezoeken we Zweden en waren we de afgelopen tijd flink bezig ons de Zweedse taal machtig te maken. Ons (Zweedse) enthousiasme willen we delen met de inwoners van Zweden, en dat zullen we doen via DroidApp.se.

Nederlandse, Belgische en lezers van DroidApp.nl uit andere landen, hoeven overigens niet bang te zijn iets te missen. De Nederlandse DroidApp-website blijft uiteraard gewoon in de lucht en zal ook je in de toekomst op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws.

Op dit moment hebben we de website DroidApp.se live gezet. We zijn nu bezig met verschillende optimalisaties en om de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Als dat achter de rug is, en we zijn er helemaal tevreden over, dan zal de website online gaan.